¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Öº£¤Ê¤é¾¡¤Æ¤ë²ò»¶¡×¤Ë¤¯¤¹¤Ö¤ë¡íÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¡í¤È¤Ï¡©¡¡¥È¥é¥ó¥×¤ÎÆ°¸þ¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëºÆÇ³¤â!?
1·î23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤òÇØ·Ê¤ËÁíÁªµó¤Ç¤Î¾¡Íø¤ÇµÄÀÊ²óÉü¤òÁÀ¤¦
1·î23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤òÀë¸À¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡£¹â»Ù»ýÎ¨¤òÍê¤ß¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤è¤ë"¹ñ²ñÀ©°µ"¤òÁÀ¤¦¡£
¤¿¤À¡¢ÅÞÆâ¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¡£Í¸¢¼Ô¤Î¹â»Ô¼óÁê»Ù»ý¤Ï¥¤¥³¡¼¥ë¼«Ì±ÅÞ»Ù»ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ÇÀÛÂ®¤ËÁªµó¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«......¡£±ÊÅÄÄ®¤ÎÆâËë¤ò¼èºà¤·¤¿¡ª
1·î13Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Î¾±¡µÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¡½¡½¡£
±ÊÅÄÄ®¤Ë²ò»¶É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ëÃæ¡¢¤³¤Î²ñ¹ç¤ËÀ¯ÉÜ¤òÂåÉ½¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤¬ÌîÅÞÂ¦Íý»ö¤ä½°»²¤Î»öÌ³Êý¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£ÌîÅÞ´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÏÍ½Äê¤É¤ª¤ê1·î23Æü¤ËÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ò¾¤½¸¤¹¤ë¤³¤È¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¾¤½¸Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¼óÁê¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Ê¤É¡¢À¯ÉÜ4±éÀâ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ØÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¤³¤ì¤Ç¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Á´¹ñ»æ´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¤¬¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÁíÍý¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Ê¤É¡¢¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÀ¯ÉÜ4±éÀâ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÌîÅÞ¤Ê¤É³Æ²ñÇÉ¤ÎÂåÉ½¤¬¼Áµ¿¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢À¯ÉÜ¤Î»ÑÀª¤ò¤¿¤À¤¹¤Î¤¬¹ñ²ñ½éÆü¤ÎÄÌÎã¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î4±éÀâ¤ÎÍ½Äê¤¬Çò»æ¤ÈÄÌ¹ð¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¡£¤½¤ì¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ø¹ñ²ñ¤ò³«¤¯¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Î¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ì¤Äê¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÌÚ¸¶Ä¹´±¤ÎÄÌÃ£¤Ï½°±¡¤ò²ò»¶¤·¤ÆÁíÁªµó¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¹â»ÔÁáÉÄÆâ³Õ¤ÎÀë¸À¤Ë¤âÅù¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏÆàÎÉ¤Ç¤ÎÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¤¿ÍâÆü¤Ëµ¢µþ¤·¡¢¸á¸å5»þÈ¾¤«¤é´±Å¡¤ÇÎëÌÚ½Ó°ì¼«Ì±´´»öÄ¹¡¢Ï¢Î©¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î°Ý¿·´´Éô¤È²ñÃÌ¤·¡¢Æâ¡¹¤Ë²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤òÅÁÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°²óÁíÁªµó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ìºòÇ¯10·î¡£½°±¡¤ÎÇ¤´ü¤¬4Ç¯¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤ï¤º¤«1Ç¯3¥õ·îÂ¤é¤º¤Ç²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤³¤ÎËÁÆ¬²ò»¶¤Ç¡¢º£Ç¯ÅÙËÜÍ½»»¤ÎÀ®Î©¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£
´±Å¡¤Ç¤Ï1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¼´¤Ë¡¢²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ÎÆüÄø¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÄÌ¾ï¡¢ËÜÍ½»»°Æ¤Ï¡¢1·î²¼½Ü¤Ë¹ñ²ñ¾¤½¸¡¢2·î¤Ë½°±¡¡¢3·î¤Ë»²±¡¤Ç¿³µÄ¤µ¤ì¡¢3·îËö¤ËÀ®Î©¤¹¤ë¡£
¤À¤¬¡¢2·î¤ËÁªµó¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜÍ½»»À®Î©¤ÏÁá¤¯¤Æ¤â4·î¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤ÏÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤ÎÍ½»»¤À¤±¤ò¼¹¹Ô¤¹¤ë»ÃÄêÍ½»»¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ¯ÉÜ¤ò²ó¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¸µ´±Î½¡¦¸Å²ìÌÐÌÀ»á¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¼óÁê½¢Ç¤°ÊÍè¡¢¡ØÊª²Á¹âÂÐºö¡¢·ÐºÑÂÐºö¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£²ò»¶¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç²ò»¶¤·¤ÆÀ¯¼£¶õÇò¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ÐÍ½»»À®Î©¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÊª²Á¹âÂÐºö¤â¸å¤í¤Ë¤º¤ì¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú"¿´ÊÑ¤ï¤ê"¤Î·Ð°Þ¡Û
¼Â¤Ï±ÊÅÄÄ®³¦·¨¡Ê¤«¤¤¤ï¤¤¡Ë¤Ç¤ÏºòÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¡¢26Ç¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥É¤¬»ÙÇÛÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Îº¬µò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯12·î18Æü¤«¤é19Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÌð·Ñ¤®Áá¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎËÜÍ½»»À®Î©¶¨ÎÏÊý¿Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½êÆÀÀÇ¤¬¤«¤«¤ëºÇÄãÇ¯¼ý¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë"Ç¯¼ý¤ÎÊÉ"¤ò178Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò¼«Ì±¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¹ç°Õ¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬26Ç¯ÅÙÍ½»»À®Î©¤Ø¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤¬12·î18Æü¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÍâÆü¤ËÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Î¾¤½¸Æü¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Þ¤Ç¤â¤¬Í½»»À®Î©¤Ë¶¨ÎÏ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏÂçÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤ÇÍ½»»°Æºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¡£¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÎµÄÀÊ¤òÂ¤»¤Ð¡¢²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤Î»²±¡¤Ç¤âÍ¿ÅÞ¤ÏÂ¿¿ô¤Î»¿À®¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Í½»»À®Î©¤¬³Î¼Â»ë¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢²ò»¶¤ò¾Ç¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤âÍ½»»À®Î©¸å¤Î26Ç¯4·îÁ°¸å¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÄÌ¾ï¹ñ²ñ²ñ´üËö¤Î6·î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤¬¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤ë¤È¤Ë¤ï¤«¤Ë²ò»¶É÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢1·î14Æü¤Ë¤Ï¼óÁê¼«¤é¤¬Í¿ÅÞ´´Éô¤Ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç²ò»¶¤¬¸ø¼°²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î´Ö¡¢¤ï¤º¤«3½µ´Ö¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÃ»´ü´Ö¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤Î¿´¶¤Ë¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¼«Ì±¹ñ²ñµÄ°÷Èë½ñ¤¬¤µ¤µ¤ä¤¯¡£
¡Ö¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¡Øº£¤Ê¤é¾¡¤Æ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´±Å¡Æâ¤ÎÀâÆÀ¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë6¡Á7³äÂæ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¶á¤ÎÆâÉôÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¡¢²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ì¤Ð¥×¥é¥¹30µÄÀÊ¡¢¤¦¤Þ¤¯Àï¤¨¤Ð¡¢½°±¡¤Ç¼«Ì±Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤Î²óÉü¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤Ïº£°æ¾°ºÈ¡Ê¤¿¤«¤ä¡ËÆâ³Õ»²Í¿¡¢º´Çì¹Ì»°Æâ³Õ¹Êó´±¤È¤¤¤Ã¤¿°ÂÇÜ¿¸»°À¯¸¢»þ¤ËÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿´±Å¡´±Î½¤¬¡¢À¯¸¢È¯ÂÄ¾¸å¤«¤é¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¡Øº£¤Ê¤é¾¡¤Æ¤ë¡£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤¹¤Ù¤¡Ù¤È¿Ê¸À¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÀ¯¶É¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÊäÀµÍ½»»¡¢¤½¤·¤ÆËÜÍ½»»¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Å¾å¤²¤¿¤¤¤È¡¢´±Å¡´±Î½¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±Î®¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¡¢º£°æ»²Í¿¤é¤ÎÀâÆÀ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¹ñºÝ¶µÍÜÂç³ØÂç³Ø±¡µÒ°÷¶µ¼ø¤Ç¡¢¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®À¾¹îºÈ»á¤â¤³¤¦¸À¤¦¡£¡¡
¡Öº£¤Ï¹â¤¤Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÌ±¤ÎÈ¿Ãæ´¶¾ð¤ò¥Æ¥³¤È¤·¤¿ÄÉ¤¤É÷¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£ºòÇ¯11·î¤ÎÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÀ©ºÛ¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç³°¸òÅª¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÃæ¹ñÁê¼ê¤ËÆ²¡¹¤È»ýÏÀ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¾ùÊâ¤·¤Ê¤¤¹ü¤Î¤¢¤ëÀ¯¼£²È¤È¤¤¤¦¹âÉ¾²Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥Éµ¬À©¤ä¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¶ØÍ¢¤Ê¤É¡¢¾®½Ð¤·¤ËÂÐÆüÀ©ºÛ¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¹â»Ô¥¬¥ó¥Ð¥ì¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Øº£¤Ê¤é¾¡¤Æ¤ë¡Ù¤È¹â»Ô¤µ¤ó¤¬²ò»¶¤Ø¤È°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Á°½Ð¤Î¸Å²ì»á¤â¤³¤¦Æ±°Õ¤¹¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÂÐÆü·³Ì±Î¾ÍÑÉÊÌÜ¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¥ê¥¹¥È¤Ï168¥Ú¡¼¥¸¤â¤¢¤ëËÄÂç¤Ê¤â¤Î¡£·üÇ°¤µ¤ì¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇúÌô¤äÈîÎÁ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥ê¥ó¤Ê¤É¤âµ¬À©ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤ÏÈîÎÁÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤·¤¿°±Æ¶Á¤Ï¤¹¤°¤ËÉ½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¾¯¤·Àè¤Î¤³¤È¡£ÌäÂê¤Ï¤½¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬¹ñ²ñ²ñ´üÃæ¤Ë¸²ºß²½¤¹¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¡ØÃæ¹ñ¤ËÉé¤±¤ë¤Ê¡Ù¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÅöÁ³¡¢Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Ï²¼¤¬¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¾¡¤Æ¤ë¤¦¤Á¤ËÁíÁªµó¤ò¤ä¤í¤¦¤È¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï²ò»¶¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú²ò»¶·è°Õ¤Î"ËÜ²»"¡Û
¹â»Ô¼óÁê¤¬²ò»¶¤ò·èÃÇ¤·¤¿É½¸þ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¼«¸ø¤«¤é¼«°Ý¤ØÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ï¢Î©ÏÈÁÈ¤ß¢¿·¤¿¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿ÀÑ¶ËºâÀ¯ºö¤Î2ÅÀ¤Î²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î¿³È½¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¤¿¤À¡¢ËÜ²»¤ÏÊÌ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬±ÊÅÄÄ®¤ÎÂçÊý¤Î¸«Êý¤À¡£
ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÊÆ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÆ°¸þ¤À¡£
ºòÇ¯11·î¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬SNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¡ÖG2¡×¡ÊÄ¶Âç¹ñ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤Î2¹ñ¤¬À¤³¦¤ò»ÅÀÚ¤ê¡¢¸£°ú¡Î¤±¤ó¤¤¤ó¡Ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¡ËÈ¯¸À¡¢¤½¤·¤ÆÆîÊÆ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤ÎÃÏ¾åºîÀï¤«¤é¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¤·¤ÆÆÉ¤ß¼è¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¥Ï¥·¥´¤òÈ¾Ê¬³°¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¾®À¾»á¡Ë¡¡
ºòÇ¯12·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÊÆ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÀ¾È¾µå¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉ½¤ì¤¬¿·Ç¯Áá¡¹¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÃÏ¾åºîÀï¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÅìÈ¾µå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃæ¹ñÍÞ»ß¤Ø¤Î"´ØÍ¿"¤ÏÂ³¤±¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æü´Ú¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë·³»öÈñÁý¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ê¤É¤ÎÍÞ»ß¤ÎÌò³ä¤òÆü´Ú¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥·¤¬¤¢¤ë¡£¾®À¾»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤ÈÎ¾¼óÇ¾¤ÎÁê¸ßË¬Ìä¡¢G20¡¢APEC¤È4ÅÙ¤â²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÀ¤¤¤ÏG2¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿ÊÆÃæ¥Ç¥£¡¼¥ë¤ÎÀ®½¢¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏºòÇ¯11·î¤ÎÆüÊÆÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Ë¡¢¡ØÂæÏÑ´ØÏ¢¤ÎÈ¯¸À¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¡ÊÊÆWSJ»æÊóÆ»¡Ë¤ÈÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢Æ±ÌÁ´Ø·¸¤ÏÉå¤ì±ï¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤âÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬Ãæ¹ñ¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¤â¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î²ÃÀª¤Ï¤µ¤Û¤ÉË¾¤á¤Ê¤¤¤È¡¢¹â»Ô¼óÁê¤â¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÆüËÜ¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤â¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Ä¤¤¤ËÃæ¹ñ¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹µ¬À©¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¡ÖÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤Ï¤ä¤Ï¤ê´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼óÁê¤¬ÌîÅÞ¤«¤éÀÕ¤áÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¡Ê¸½¡¦À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡Ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëºÆÇ³¤Î·üÇ°¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö´Ú¹ñÆÃÊÌ¸¡»¡¤¬¸øÉ½¤·¤¿Åý°ì¶µ²ñ¤ÎÆâÉôÊ¸½ñ¤Ë¡¢ÆüËÜÀ¯³¦¹©ºî¤Î¼ÂÂÖ¤¬¾ÜºÙ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ø¹â»Ô»á¤¬¼«Ì±ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Å·¤ÎºÇÂç¤Î´ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬32²ó¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¶µÃÄ¤¬290¿Í¤â¤Î¼«Ì±µÄ°÷¤òÁªµó±þ±ç¤·¤¿¤³¤È¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì¡Ê¤Ï¤®¤¦¤À¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¡Ë´´»öÄ¹Âå¹Ô¤¬¶µÃÄ¤«¤é¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¹âµé¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢Ä¹Åç¾¼µ×½°±¡µÄ°÷¤¬¤«¤Ä¤ÆÅý°ì¶µ²ñ¤ËÆþ¿®¤·¡¢½÷À¿®¼Ô¤È¤Î¹çÆ±·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅöÁ³¡¢¤³¤ì¤âÌîÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ê¹¥¤Î¹¶·â¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¾¡¤Æ¤ë¤¦¤Á¤ËÁíÁªµó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¹ñ²ñ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò²óÉü¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¹¶·â¤µ¤ì¤Æ¤â¹ñ²ñ±¿±Ä¤ò¤³¤Á¤é¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ç¤¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤½¤¦·×»»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼«Ì±Èë½ñ¡Ë¡ÚÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤·üÇ°ÅÀ¡Û
½°±¡¤Ç¤Î²áÈ¾¿ô²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ò¤¿Áö¤ë¹â»Ô¼«Ì±¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡ÖºÇÄã¤Ç¤â¥×¥é¥¹30µÄÀÊ¡×¤È¤¤¤¦»öÁ°Ä´ºº¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï»öÁ°Ä´ºº¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¥ª¡¼¥È¥³¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿ÍÎÏ¤Ë¤è¤ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼Êý¼°¤è¤ê²óÅúÎ¨¤¬Äã¤¯¡¢¿®ÍêÅÙ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥È¥³¡¼¥ë¤Ç¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÊ¹¤«¤ì¡¢Î§µÁ¤ËÅú¤¨¤ë¤Î¤Ï¹â»Ô»Ù»ý¼Ô¤¬Â¿¤¤¡£ÌîÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Ê¤É¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤¿½Ö´Ö¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÅöÁ³¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤Ï¹â»Ô¼«Ì±¤ËÍÍø¤Ë¤Ê¤ë
¡£¼ÂºÝ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âºòÇ¯11·î¤Î³ë¾þ¶èµÄÁª¡¢º£Ç¯1·î¤ÎÁ°¶¶»ÔÄ¹Áª¤Ê¤É¡¢¼«Ì±¤ÏÇÔËÌÂ³¤¡£¼«Ì±»Ù»ýÎ¨¤â30¡óÁ°¸å¤ÇÄã¶õÈô¹Ô¤¬Â³¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡£¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ½°±¡Áª¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¤Èµ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±µÄ°÷¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½Î¨¤¤¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤È¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿
ÌîÅÞ¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤â¤¢¤ë¡£1·î15Æü¡¢ÆÍÁ³¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬Í½ÁÛ³°¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖÎ¾ÅÞ¤Ï¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈæÎã¶è¸õÊä¤òÆ±¤¸Ì¾Êí¤ËµºÜ¤¹¤ëÅý°ìÌ¾Êíºî¤ê¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¤ÎÈæÎãÉ¼¤Ï¼«Ì±1280ËüÉ¼¤ËÂÐ¤·¡¢Î©·û¤¬740ËüÉ¼¡¢¸øÌÀ520ËüÉ¼¤Î·×1260ËüÉ¼¤È¤Û¤Ü¥¤¡¼¥Ö¥ó¡£¾®Áªµó¶è¤Ç¤â1Ëü¡Á2ËüÉ¼¤È¤µ¤ì¤ë¸øÌÀÉ¼¤¬¼«Ì±¸õÊä¤Ë¤¤¤«¤º¡¢Î©·û¸õÊä¤ËÎ®¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¿·ÅÞ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÃæÆ»É¼¤ò½¸¤á¤ì¤Ð¡¢¼ê¤´¤ï¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¹â»Ô¿Íµ¤¤Ç²áÈ¾¿ô²óÉü¤È¤¤¤¦¼«Ì±¤ÎÈé»»ÍÑ¤¬¤Ë¤ï¤«¤Ë²ø¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Á´¹ñ»æ´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¡Ë
¤³¤³¤Ë¤¤Æ¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬¹â»Ô¼«Ì±¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¹â»Ô¼«Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹ºàÎÁ¤À¡£
¡Ö²ò»¶¤Ë¤è¤ëÀ¯¼£¶õÇò¤Ç¡¢·ÐºÑÂÐºö¤¬±ó¤Î¤¯¡£ÌóÂ«¤·¤¿ËÜÍ½»»À®Î©¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤Ï³ÎÌó¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬ÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï¼¡¤Î½°±¡Áª¤ÇÍ½»»°Æ¤òÄó½Ð¤Ç¤¤ë51µÄÀÊ°Ê¾å¤òÁÀ¤¤¡¢100¿Í¤Î¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Áá´ü²ò»¶¤ÇÌÜ»»¤¬¶¸¤¤¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬ÌÔÈ¿È¯¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¤òÏ¢Î©¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤Î¸«Ä¾¤·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
»×ÏÇ¤É¤ª¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤¬Áªµó¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼«Ì±¤ÎÍ½Â¬¤É¤ª¤ê¤Ë½°±¡Áª¤ËÂç¾¡¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
