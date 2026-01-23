お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、２３日未明放送の「オードリーのＮＦＬ倶楽部」（日本テレビ系）を体調不良のため休んだ。番組は相方の春日俊彰と五十嵐にいかアナウンサーが進行させ、ボーカルダンスユニット「Ｍ！ＬＫ」のリーダー吉田仁人がゲスト出演。ラルフ鈴木アナも出演した。

ＮＦＬはレギュラーシーズンを終え、日本時間２月９日のスーパーボウル（サンタクララ）出場をかけた戦いが佳境を迎えようとしている。昨季スーパーボウルでイーグルスに敗れた強豪チーフスはポストシーズンに残れず、覇者イーグルスもプレーオフ早々に姿を消した。

オードリーの２人はアメフト経験者。番組では前週の各試合がダイジェスト放送され、若林は視聴者のリクエストするプレーについて専門的に解説している。Ｘでは「若林さん、体調不良やったんか」と不在に関する投稿が続いた。

番組冒頭、吉田が「リトルトゥース（オードリーのオールナイトニッポンのリスナー）ですし、ＮＦＬ倶楽部もその時から見始めましたし、アメフトにきっかけもらったのもオードリーさん」と語ると、春日は「ワァ〜〜〜」と感嘆。「珍しいタイプですね」と鈴木アナがツッコむも、「そうやってアメフト人口増やそうとやってきましたけど、結果が出ている」と春日は手応えを得た様子で返した。

吉田が日テレジータスのスーパーボウル中継にゲスト出演することも発表された。