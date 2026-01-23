フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２３日、棋士の加藤一二三（かとう・ひふみ＝引退棋士九段）さんが肺炎のため、２２日午前３時１５分に都内の病院で亡くなったことを報じた。８６歳だった。

明るいキャラクターで親しまれた「ひふみん」は、棋士では珍しい敬虔（けいけん）なクリスチャンとしても知られた。通夜・告別式はカトリック麹町聖イグナチオ教会で営まれる。

番組では、加藤さんの功績をＶＴＲで紹介。その中で加藤さんが通っていたうなぎ店「ふじもと」の店主・藤原悟司さんを取材。同店は将棋会館に近い千駄ヶ谷で営業を続けてきたが、昨年５月に千葉市稲毛区へ移転した。藤原さんは加藤さんとの秘話を明かしていた。

ＭＣで俳優の谷原章介は番組で共演したことを振り返り「愛らしいし、すがすがしいし、素晴らしい人でした」としのんだ。

さらに加藤さんが愛した「ふじもと」について「移転する前のふじもとさん行ったことあるんですけど、とてもあっさりして上品なうなぎ屋さんなんですよ」と絶賛し「ぜひ、先生をしのんで食べに行きたいと思います」と明かした。そして「お悔やみ申し上げます」と追悼した。