ETF売買動向＝23日寄り付き、日経レバの売買代金は231億円

23日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比19.2％減の584億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同22.9％減の345億円となっている。



個別ではステート・ストリート ゴールド（為替ヘッジあり） <448A> 、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> 、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> 、インデックスファンドＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1399> など37銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きでは純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が5.00％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が3.28％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株女性 <1652> が3.26％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は8.34％安、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> は5.65％安、グローバルＸ ＭＳＣＩ キャッシュフローキング <234A> は3.71％安と大幅に下落している。



日経平均株価が68円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金231億2900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金は242億8900万円で、やや下回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が26億2800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が25億4900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が16億3900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が12億9600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が12億6800万円の売買代金となっている。



株探ニュース

