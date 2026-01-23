セミファイナル進出に向け価値ある1勝だ。渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）が1月22日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。ボーダー争い演じる赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）との激戦を制し、個人5勝目を手にした。

【映像】白鳥翔、ヒリヒリの激戦を制した対局 一部始終

当試合は起家からU-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）、EX風林火山・勝又健志（連盟）、園田、白鳥の並びでスタート。東1局、小林が先制リーチで仕掛ける中、園田が一索・四索で追っかけリーチ。小林が四索を掴み、園田に8000点（供託1000点）を放銃、園田が好スタートを切る。

東3局では白鳥が5600点をツモアガリ、あっさり園田を交わすと、続く東4局でも白鳥は小林から12000点を奪取し一気に抜け出した。南1局1本場で園田がツモアガリ、8000点を加点すると、続く南2局では白鳥がテンパイの中、園田も仕掛けて満貫のテンパイ。小林がリーチの発声も、園田に8000点を放銃。園田は白鳥をわずかに交わしてトップ目に立った。

南3局では勝又が対々和・三暗刻・ドラ2のツモアガリで12000点をアガる。園田が親被りで微差ながら白鳥が再びトップ目に立つと、オーラスは白鳥がノーテンを選択し、逃げ切り勝利。白鳥の個人5勝目に「おめ！しょーちゃん！」「逃げ切った！」などとコメント欄は盛り上がった。

園田との接戦を制した白鳥はインタビューで開口一番「疲れましたね」と一言。激しいボーダー争いを演じる中、貴重な1勝をものにした。

最後に、白鳥はファンに向け「僕自身久しぶりのトップになりました。前々回4-4着を引いてしまったところから、前回は2-1着、今日3-1着ときて、良い感じでポイントを戻せていると思うので、ボーダー争いは熾烈ですけど、ぜひ皆さんに楽しんでもらえるように一生懸命打ちたいと思います」と力強く語った。

【第2試合結果】

1着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）4万300点/＋60.3

2着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）3万8500点/＋18.5

3着 EX風林火山・勝又健志（連盟）3万7700点/▲2.3

4着 U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）ー1万6500点/▲76.5

【1月22日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋885.5（82/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋409.5（82/120）

3位 BEAST X ＋402.2（84/120）

4位 TEAM雷電 ＋87.3（82/120）

5位 セガサミーフェニックス ＋55.0（84/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲102.6（82/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲110.5（84/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲381.2（82/120）

9位 EARTH JETS ▲503.0（84/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲742.2（86/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）