ダボス会議の際の会談で握手を交わすトランプ米大統領（右）とウクライナのゼレンスキー大統領/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

（CNN）ウクライナのゼレンスキー大統領は22日、米国を交えてロシアとアラブ首長国連邦（UAE）で三者会合を行うと明らかにした。ウクライナでの戦争の終結に向けて和平交渉が活発になっているとみられる。

ゼレンスキー氏はスイスで開かれている世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）で演説し、三者会合が23日と24日に行われることを記者団に明らかにした。

ゼレンスキー氏は「全ての関係者が懸命に取り組めばこの戦争を終結できる状況にあると思う。だが駆け引きをする者がいれば戦争は続く」と語った。

会合にはウクライナからは大統領府のブダノフ長官とキスリツィア副長官、議会でゼレンスキー氏の会派を率いるアラハミア氏、ウクライナ軍のフナトフ参謀総長が出席するという。

ゼレンスキー氏は22日、トランプ米大統領とも会談した。トランプ氏は良い会談だったとしながらも、戦争の終結に向けては「道半ば」との考えを示した。「進行中のプロセスだ」「誰もが終戦を望んでいる」とも述べた。

ゼレンスキー氏はトランプ氏との会談について「前向きなもの」だったと評価しつつ、交渉の最後の部分が極めて難しいと語った。

これより前にゼレンスキー氏は演説で、ウクライナでの戦争に関して欧州諸国が行動を起こしておらず、グリーンランド問題と比較した場合に特に顕著だと指摘した。