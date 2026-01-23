斬新「スポーティSUV」公開！ “専用デザイン”＆「オリジナルロゴ」で“イタリアの息吹を感じる”モダンな雰囲気がカッコイイ！ 「クラウンスポーツ」ベースのケーファクトリー「AERO OVER P639e」実車展示！