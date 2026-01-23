3時のヒロイン福田麻貴の“声のトーン”に驚き 婚活歴8年、こじらせ理論派の女性を演じるための入念な役づくり ドラマ『婚活バトルフィールド37』
●入念な役づくりで導き出した“声のトーン”
お笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴が出演するドラマ『婚活バトルフィールド37』(テレ東系 毎週金曜24:12〜24:42)が放送中だ。
福田が演じる青島智恵子は婚活歴8年で、婚活をデータと理屈で分析する“こじらせ理論派”。感情で突き進む赤木ユカ(加藤ローサ)とは正反対の価値観を持ちながら、婚活という戦場で度々彼女と関わっていく。
福田は「自分と共通点の少ない役」だという青島とどのように向き合ったのか。そして、彼女自身の結婚観はどんなものなのか。ドラマの記者会見後にインタビューの時間をもらい、話を聞いた。
福田麻貴 撮影：泉山美代子 ヘアメイク：薗部聖奈 スタイリング：梅津美羽
○青島を演じるにあたって“声のトーン”を変えたワケ
――1話、拝見しました。まず福田さんの声のトーンが普段とかなり違っていて驚きました。
うれしい。
――青島が理路整然と話すキャラクターだから、あのトーンでいこうと思われたんですか?
そうですね。ちなみに、声のトーンってどう違うように感じましたか?
――ツッコミの印象があるからかもしれないのですが、テレビでお見かけするよりも低いなと感じました。
そうですよね。原作があるので、「どういうしゃべり方をする人なんやろう?」というところから考えたときに、コミュニケーションに重きを置かなかった人生の人のような気がして。となったら、ちょっと低くてボソボソとしゃべる系かなとも思ったんですけど、漫画的な面白さもあるから、要所要所ははっきりしゃべったほうがいいのかなと思って、あのしゃべり方にしたんです。
――どなたかモデルにした人が?
実在の人物のモデルは特にいないんですけど、私、オフの時は割とボソボソとしゃべる系なんですよ(笑)。だから、「青島は自分と全然違う人やな」と思いつつ、「似てて楽やな」と思う瞬間もあって。というのも、外界との接続をシャットダウンしながら存在してるときが結構あるんです。
――そんなときが!
テレビに出てても、「よう、こんな普通に明るい感じでしゃべってるなあ。そんな状態じゃないのに」みたいなときがあるんですよ(笑)。なんて言ったらいいかな……思ってることと違うというよりは、明るく振る舞うような気分じゃないときってあるじゃないですか。それがほとんどなんで(笑)。
――ほとんどですか! だいぶ頑張っている日が多いんですね(笑)。
そうそう(笑)。だから、自分の内側の静かな一面のままでいられるので、青島を演じてても、あんまりしんどくない。テンションを上げるほうがしんどいので(笑)。楽屋にいるオフのときみたいな、凪な感情のままでいることができるシーンも多くて。もちろんシーンによってはめっちゃキレてるときもあるんですけど。
――似てないようで、突き詰めると似てる部分もある。
そうですね。内面の静けさは似てるかもしれないですね。
――すごい奥深い話ですね。最初の設定を見て、自分のビジュアルに自信を持っている赤木にも、元官僚で頭がいい青島にも共感できないだろうなと思っていたんですけど、いざドラマを観ると、青島にはなぜか共感できて、どんどん好きになっていく感じがしたのも、今の演技のお話を聞いて納得できました。
うれしいです。
●結婚観に変化「今は割と柔軟な考え方」
――MBSの山内健太郎さんがやられていた『芸人リモートーク〜会わずにラジオ〜』(Radiotalk)に福田さんが出演されたとき、山内さんが福田さんの声を褒めていて。それに「分かるなあ」と一人うなずいていたので、声のトーンについては伺いたいと思っていたんです。
合ってるか分からないままやってるところもあって、本番でたまに動画を撮ってもらったのを自分で観たりもしてたんですけど、「これどうなんやろ?」と思ってたので、めちゃくちゃうれしいです。
――そう言っていただけて良かったです。お笑いとお芝居の違いで思ったのが、お笑いはウケたら正義というか、スベったときも面白いは面白いんですけど……。
成果が分かりやすいですよね。
――そうですよね。一方で、映像のお芝居は出来上がったものを見て初めて「あ、これが正解だったのか」となるじゃないですか。
ホンマにそうなんです。
○ドラマから得た婚活知識、自身の結婚観
――あとは視聴者の皆さんがどう思うかですが、私は青島にリアリティを感じました。続いて、ドラマ出演が決まったときのコメントについて質問させてください。「ドラマから得た知識だけで婚活指南本を出せそうなくらい、婚活の実態に詳しくなりつつあります」とおっしゃっていましたが、特に印象的だったことを挙げるならいかがですか?
結婚相談所ですね。私のイメージだと、マッチングアプリのちょっと堅い版なのかなという感じで思ってたんですけど、思った以上に成婚率が高いみたいで。話に聞いてると、マッチングアプリだと出会うけど結婚までは至らないこともいっぱいあるらしいんです。
でも、結婚相談所は結婚を目的にしてるから、仲人さんと一緒にゴールに向かっていくような感じで、それが知ってるようで全然知らなかったところだなと思いました。この人と成婚するか破局するかを決めないといけない期間があるとか。あとは、仮交際中はキスや婚前交渉がダメとか。そういう部分は面白いなと思いましたね。
――私も全く知らなかったので、とても興味深いです。福田さんご自身は結婚をどのようなものとして捉えられていますか? 例えば「行き遅れ」という言葉は、当時の結婚に関する価値観を背景とした表現だと思うのですが、時代が進むにつれて、結婚もするかしないか選ぶものという考え方が色濃くなってきているのかなと。
確かに。子どものとき、みんな「お嫁さんになりたい」「結婚したい」って言ってたじゃないですか。でも、私は全く思ったことなかったんですよ。むしろ「大人になったら、せなあかんねやろな」「私もすんのかな」という感じで(笑)。
20代のときとかも全く結婚願望はなかったんですけど、「みんな『したい』って言ってるし、親も当たり前の感じで言ってるから、30歳までにしたいな」みたいな。
と言ってるうちに、結婚しないことも割と肯定されている時代になってるなと思ったから、もっと昔の時代の感じのままだったら、私は多分それこそ結婚相談所とかで、とりあえず相手が誰とかじゃなくて、いついつまでに結婚するというような気持ちで結婚を決めてたかもしれないけど、今は割と柔軟な考え方ですね。
――時代が変わってきたから、今のライフスタイルになっている。
自分に時代が合ってきた。とは言えないですが(笑)、生きやすい時代になってきたなと思います。
――「この生き方もありなんや」と思えるのは助かりますよね。ちなみに、もし結婚するなら、ここは譲れないという条件を考えたりはされますか?
そうですね……お互いの人生を尊重して、自分の人生を生きられる人かな。
――いいですね。私もそれが理想の条件かもしれないです。
でも、難しいですよね。なんか……難しいですよね(笑)。子どもが欲しい人もいるから、私はそこが大きいですね。もし結婚したいと思う人ができて、その人が子どもが欲しい人だった場合に自分の人生をちょっと譲れるのか。譲ってでもこの人と結婚したいと思えるのか。そういう難しさがあります。
――結婚、難しいです。もっと日常的といいますか、普段の生活でここを侵されたら結婚生活は無理だろうなと思うことはありそうですか?
常識を突きつけられるのは絶対に無理です。穏やかな人じゃないと無理ですね。こっちも絶対押し付けないと思うし、「普通こうでしょ」とか言われたら、「あっ、この人、まだそこにおる人なんや」と思います(笑)。
――「私、もっと先を行ってるで」と(笑)。例えば、どんなやり取りでそう思いそうですかね?
極論というか、ホンマにそう思ってるんですけど、「別に籍も入れなくてもいいんじゃない?」という感じの人がいいです。実際に籍を入れる入れないというよりは、そういう考え方を持ってる人が合いそうな気がします。なんていうのかな……ほかの大切なものに焦点を置いてる人。
●歌や芝居をする芸人へ寄せられる「芸人が何をしているの?」の声に思うこと
○芝居にはお笑いとはまた違う面白さ
――どんな人か想像できました(笑)! 『婚活バトルフィールド37』の記者会見でも「ドラマに出させていただけることがシンプルにめちゃくちゃうれしかった」というふうにおっしゃっていましたが、やはりお芝居はお笑いの仕事とは別の面白さがありますか?
全然違いますね。
――芸人さんでドラマや映画に出演される方も多いですが、皆さんでお芝居を楽しんでいる印象です。
芸人もいろんな人がいますけど、たぶん私の場合は芸人になってる時点で、別の人を演じることがまず好きというのは1個あると思うんですよ。コントとか漫才をしてるときも、セリフを自分が今思ってるみたいにしゃべったりするのを心がけることがそもそも好き。
だから通ずるところがたくさんあるんですけど、お芝居のほうは、笑いを取らないといけないというプレッシャーがないし(笑)、人を掘り下げるという作業の割合がコントや漫才より多い。私は人間について理解することが好きなので、そういう楽しさもあります。
あとはシンプルに人と掛け合いをするのも楽しいし、皆さんで1つのものを作ることもめっちゃ好きだから、そういう意味でもめっちゃ楽しいです。
――漫才やコントは基本相方と作っていくのに対して、ドラマは関わる人の数も増えますもんね。
そうですね。あとは映像というものが好きだから、自分たちがやったことを画(え)で観る楽しさもあります。
――福田さんが母校・関西大学の広報誌(※)に掲載されたときのインタビューで、お笑い以外の仕事をするときの心構えを話している記事を拝見しました。芸人さんが歌やお芝居をすると、「芸人が何をしているの?」と思う人がいるとのことでしたが、私は芸人さんが歌やお芝居に本気で取り組んだものが大好きなんですよね。※関西大学ニューズレター『Reed』74号
たしか関西大学のインタビューのときは「全部が芸です」と言ってたと思うんですけど、それから2年くらい経って今思うのは、お笑い以外のことをやって「そんなん芸人ちゃうやん」と言われるんだったら、「じゃあ芸人ちゃうくていいわ!」と思うんです(笑)。
――なるほど(笑)! 単なる肩書きにすぎないと。
「別に好きでお笑いもやるし、ほかのこともやるけど、それで芸人とみなされないなら別に芸人じゃなくていいです!」とまで言ってます(笑)。
――かっこいいし面白いし最高です! あとは芸人さんのお芝居についてお聞きしたかったのが、昨年12月10日に放送された『これ余談なんですけど・・・』(ABCテレビ)に、福田さんと堤幸彦監督、上地雄輔さん、水川かたまり(空気階段)さんが出演された回があったじゃないですか。
ありましたね。
――あの回で、芸人がドラマや映画の撮影現場でどんな感じでいるのがいいかという話をかたまりさんがされていて、堤監督が「そのままでいたらいいですよ」というふうにおっしゃっていたと思うのですが、今回ドラマに出演されることになって心持ちが変わったりしましたか?
元々、(ドラマや映画などに)ゲストで出演させていただくときはやっぱり緊張したり、気をつかったりするんですけど、自分がレギュラーで出演させていただいたり、主演をさせていただいたりして、誰も威嚇してないと分かった(笑)。みんな楽しく作品を作りたいだけということが、あの収録のときには分かってたんで、今回も穏やかな気持ちで撮影させていただいてます。
――かたまりさんがあのトークをされているとき、すでに堤監督がおっしゃっていたことを体現されていたんですね(笑)。
そうです(笑)。「私はもう萎縮してません。ただ行ってお仕事をするだけです」という気持ちでいました(笑)。
――福田さんがどんな顔でかたまりさんのトークを聞いていたかに注目して、あの回をもう一度観たくなりました(笑)。そろそろお時間ということで……結婚観からお芝居までいろいろなお話を伺えて、とても楽しかったです。ありがとうございました! 最後に『婚活バトルフィールド37』の見どころをお願いします。
青島目線で見どころを言わせていただくと、青島はデータで婚活してるというかなり突飛に見えるキャラではあるんですけど、結構本人の中では筋が通っていて、でも周りから見るとやっぱりおかしくて。個人的には内田(戸塚純貴)との関係がどうなっていくかというところを楽しみにしてほしいし、自分も楽しみにしています。
青島と内田のシーンは原作でも好きなシーンがいっぱいあるので、そのシーンを自分がどういうふうに演じられるのかも楽しみですし、戸塚さんがどういうふうに返してくれるかも楽しみで、それが映像になったときにどう見えるのもすごく楽しみにしていて、絶対に面白くてほっこりする展開になっていくはずなので、ぜひ見てください!
■プロフィール
福田麻貴
1988年生まれ、大阪府出身。よしもとのアイドルグループ・つぼみ(2019年に「つぼみ大革命」へと改名)を卒業後、2017年にかなで、ゆめっちとともにお笑いトリオ・3時のヒロインを結成。『女芸人No.1決定戦 THE W 2019』の優勝でブレイクを果たし、バラエティにドラマ、脚本執筆と多岐にわたるジャンルで活躍している。
