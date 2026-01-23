佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の23日の天気をお伝えします。



「最低気温」

各地で身に染みる寒さです。最低気温は福岡県八女市で氷点下4.3℃、朝倉市で氷点下3.6℃、大牟田市で氷点下2.9℃、久留米市で氷点下2.3℃など冷え込みました。



「最高気温はどうなのか？」

福岡市で7℃、北九州市で6℃など平年は下回りますが、22日よりは少し高くなる見込みです。日中の寒さは少々弱まりそうです。



「上空の気温」

22日に比べると、寒気の流れ込みは弱く日中の寒さは和らぎます。それでも1500メートル上空でマイナス6℃以下の寒気が九州北部を覆っていて、平地でも雪が降るような寒さになりそうです。



「天気の予想」

福岡県、佐賀県のすべての地点に雪マークがついています。朝は各地で曇り空ですが、次第に雨や雪が降るでしょう。



「雪の予想」

夜8時ごろから各地で雨や雪が降り始めるでしょう。土曜日の午前中にかけて降り続きます。土曜日朝までに予想される雪の量は多い所で、福岡県は山地10センチ、平地5センチ、佐賀県は山地7センチ、平地1センチです。積雪や路面の凍結などに注意してください。



「なのか間予報」

日曜日は寒気の影響は落ち着きます。来週は少し寒さが和らぐでしょう。ただ、週明けは天気がぐずつきます。月曜日と火曜日は広く雨が降る見込みです。