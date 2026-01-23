Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡õSEVENTEEN¥ß¥ó¥®¥å¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¥·¥ç¡¼½ÐÀÊ¡¡¡ÈÀöÎýÈþ¡ÉÊü¤Ä
¡¡Stray Kids¤Î¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ÈSEVENTEEN¤Î¥ß¥ó¥®¥å¤¬21Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥í¥À¥óÈþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡ÊDior¡Ë¡×¤Î¡Ø2026-2027Ç¯¥¦¥£¥ó¥¿¡¼ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë½ÐÀÊ¡£¡È¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¡É¤Ê¶¦±é¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥ß¥ó¥®¥å
¡¡¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¦¡¼¥ë¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤âÃåÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥ó¥®¥å¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¥¦¡¼¥ë¤Î¡Ö¥Ð¡¼¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¥¦¥£¥ó¥°¥Á¥Ã¥×¥«¥é¡¼¥·¥ã¥Ä¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¦¡¼¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Áõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤âÃåÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤È¥ß¥ó¥®¥å¤Î¤Û¤«¡¢²£ÉÍÎ®À±¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢µÈÂôÎ¼¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡¢¥ë¥¤¡¦¥¬¥ì¥ë¡¢¥ß¥¢¡¦¥´¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥É¡¼¥Ê¥ó¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥é¥¦¡¢¥é¥¡¼¥¹¡¦¥¹¥¿¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¢¥¢¥Ý¡¢¥Þ¥¤¥ë¡¢¥ë¥«¡¦¥°¥¡¥À¥Ë¡¼¥Î¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¥ë¥Ò¥ã¡¼¡¢¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ï¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
