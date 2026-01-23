もうこれ以外使えない！家事がちょっと楽になる100均便利グッズ

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で気になる商品を発見しました。よくあるボウルかと思いきや、内側にメモリが付いている便利な仕様。そして、100均商品とは思えないほど分厚い作りなので、使っているうちに凹んでくる心配もなく、毎日気軽に使えるアイテムなんです。詳しく見ていきましょう！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ステンレスボウル

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：内径15cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480932941

もうこれ以外使えなくなる！ダイソーで掘り出し物を発見しました

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で使いやすそうなアイテムを発見しました。今回GETしてきたのは、その名も『ステンレスボウル』。お値段は￥110（税込）です。

内径は約15cm。材質はステンレス鋼。100均のアイテムにありがちな薄くてペコペコ凹んでしまうようなボウルと違い、こちらは分厚くて見た目以上にしっかりした作りになっています。

また、ボウルの内側には約700mlまで量れるメモリが付いているのも魅力です。このメモリはプチプラキッチングッズでよくあるような印刷ではなく、まるで刻印が押されているかのように凹凸があります。使っていくうちに擦れても、ラインや数字が消えにくいデザインなのが高評価です。

早速使っていきましょう♪

毎日の家事がちょっと楽になる♪ダイソーの『ステンレスボウル』

こちらのボウルを使って調味料を混ぜてみました。深さのある形なので、スプーンや泡立て器などでぐるぐるかき混ぜても中身が飛び散りにくいのがGOOD。また、メモリのおかげで計量カップが不要なのもポイント。洗い物が減らせるのは嬉しいですよね。

サイズ感が絶妙なので、筆者はサラダボウル代わりにも使っています。毎日のメニューでちょっと副菜が欲しい時なんかでも活躍するので、買っておいて損はないアイテムですよ。

今回はダイソーの『ステンレスボウル』をご紹介しました。

100均商品とは思えない、ダイソーの高クオリティなキッチングッズ。毎日気兼ねなく使えるアイテムなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。