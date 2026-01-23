これなら習慣化できるよ！100円なのに汚れ落ち抜群な洗浄液

メイク道具は毎日使うものだからこそ、清潔に保ちたいと思いつつも、専用アイテムを揃えるのは少し面倒。お手入れグッズは、なるべく手頃な価格で、身近なお店で買えたらいいですよね。そんな中セリアで、メイクツール専用の洗浄液を発見！メイクブラシやパフの汚れをスッキリ落としてくれる優れもの。想像以上に優秀です！

商品情報

商品名：LJ パフ・ブラシ洗浄液（化粧用品用）

価格：￥110（税込）

正味量：70mL

販売ショップ：セリア

JANコード：4980299042201

メイクツールのお手入れを習慣化できる！セリアの洗浄液が凄い！

メイク道具は毎日使うものだからこそ、清潔に保ちたいと思いつつも、専用アイテムを揃えるのは正直面倒…。お手入れグッズは、なるべく手頃な価格で、身近なお店で買えるといいですよね。

そんな中見つけたのが、セリアの『LJ パフ・ブラシ洗浄液（化粧用品用）』という商品。メイクブラシやパフ専用の洗浄液です。

いつもお買い物しているセリアで、専用の洗浄液が買えるのは嬉しい限り！試しに購入してみました。

液体は少しとろみがあり、手に出したときに垂れにくいのが特徴です。

除菌効果もあるとのことで、メイク道具を洗いながら衛生面にも配慮できる点は魅力だと感じました。

試しに、アイシャドウが付いたメイクブラシを洗ってみました。

洗浄液をなじませて軽くもみ洗いすると、すぐに汚れが浮き出てきて驚きました！

ゴシゴシと力を入れなくても、手洗いだけで汚れが落ちていくので作業がとても楽です。

写真左側が洗浄液を使用する前、右側が使用後の様子です。

洗う前はたっぷりとアイシャドウが付着していたのに、ここまできれいになりました！

短時間でケアできるため、後回しにしがちなブラシ洗いも続けやすくなりました。

スポンジの汚れもスッキリきれいに！

ファンデーションが付いたスポンジの洗浄にも使ってみましたが、こちらも汚れがスッキリ落ちました！

洗浄力は高いですが、使用中に指がしみたり、刺激を感じたりすることもなく快適に使えました。毎回直接手で洗うものなので、この点は安心して使えるポイントです。

多すぎず少なすぎず、家庭用としても持ち歩き用としても使いやすいサイズ感も嬉しいポイント。

ポーチに入れてもかさばらないため、長期の旅行などに持っていきやすいと思いました。

容器もシンプルで、洗面台やメイクスペースに置いておいても邪魔に感じません。

ここまでしっかり汚れが落ちるのは正直うれしい誤算！手軽さと洗浄力を両立したアイテムなので、メイクブラシやパフのケアを習慣にしたいという方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。