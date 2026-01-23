ちょい高だけど…試す価値あり！もう普通のには戻れない！感動級の100均お掃除シート
商品情報
商品名：ふわふわフローリング用シート（白、3枚）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：28cm×21cm
内容量：3枚入
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480761251
薄手のシートにはもう戻れない！ダイソーの『ふわふわフローリング用シート』
薄手の掃除シートでサッと床を掃除しても、細かなホコリや髪の毛が残っていること、ありますよね。
何往復かしても、まだ取り切れていないと感じてしまう……そんな悩みを抱えているなら、ダイソーの『ふわふわフローリング用シート』をおすすめします。
価格は3枚入りで110円（税込）。ダイソーでは薄手のお掃除シートが40〜45枚入り100円で売っているので、それに比べると、正直お得感は少なめです。
しかしながら、大手メーカー品のもふもふお掃除シートは1枚100円くらいするので、それを考えればコスパはむしろ良い方です。
なにより、ゴミをよく絡め取ってくれるので、一度使えばもう普通の掃除シートには戻れなくなります♡
シートは想像以上にもっふもふ。細く縮れた繊維が密集していて、ホコリや髪の毛をよく絡め取ってくれます。
シートのサイズは約28cm×21cm。各社のフローリングワイパーに取り付けて使えるのが嬉しいポイントです。
もふもふの毛足がホコリや髪の毛をしっかり絡め取る！
ドライタイプなので水気はなく、フローリングやビニール床に対応。
濡れた場所やカーペットには使えないものの、日常の床掃除には十分です。
薄手のシートと比べると、取れる量が目に見えてはっきり違います。
特にベッド下や壁際など、ホコリが溜まりやすい場所に使うと、シートの色が変わるほどよく取れます。
掃除の後のシートを見ると真っ黒！なんてことも。
床に軽く滑らせるだけで、ゴミをしっかり絡め取ってくれます。
隅のほうのゴミまで逃さずキャッチしてくれるから、取りこぼしが少ないです。
粒状のゴミは繊維にくっつきにくいので、その場合はホウキのように動かして、掃き掃除に近い感覚で使うと◎
シートでゴミを寄せてから仕上げに掃除機で吸うと、床がすっきり整います。
価格がやや高めなこともあり、筆者は使い捨てではなく、使用後に目立つゴミを落として再利用し、2〜3回分の掃除に使っています。
今回は、ダイソーの『ふわふわフローリング用シート（白、3枚）』をご紹介しました。
3枚で100円という価格だけを見ると、ちょっぴり手を出しづらいかもしれません。
ですが、実際に使ってみると、薄手のシートでは取り切れなかったホコリをまとめて取れる感覚が気持ちよく、クセになります♡
普通のシートで物足りなさを感じているなら、一度試してみる価値ありです。ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。