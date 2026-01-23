「修正すべき点が多い」日本に敗れて３決へ…韓国指揮官が求めるものは？ ベトナムの監督も韓国人。母国撃破へ誓い【U-23アジア杯】
現地１月23日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの３位決定戦が行なわれ、韓国とベトナムが激突する。
韓国は20日に大岩ジャパンと相まみえ、０−１で敗戦。36分にCKから小泉佳絃に奪われた１点を最後まで返せず、優勝への道が絶たれた。
アジアサッカー連盟の公式サイトによれば、同国を率いるイ・ミンソン監督は、今大会を締め括る戦いを前に「得点面では修正すべき点が多い。次の試合で得点するためには、より多くのチャンスを作り、試合を支配して勝利に繋げるため、バランスを改善する必要がある。このチームが可能な限り成長し、向上し続ける姿を見たい」と願った。
注目ポイントの１つは、ベトナム側の指揮官も韓国人であることだ。敵将の３歳下で49歳のキム・サンシク監督は、母国撃破に向けて「韓国戦でも戦い続け、全てを捧げなければならない。初戦から今日まで、我々は常に身体能力で上回る相手と対戦してきたが、選手たちは強い意志を示した。この大会で大きく成長した。進歩には満足しているが、まだ改善の余地はある」と語った。
日本に０−１で惜敗した韓国か。中国に０−３で大敗したベトナムか。韓国人指揮官対決を制し、勝ってサウジアラビアを去るのはどちらだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
