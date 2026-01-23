谷まりあ、レアなパンツコーデで圧巻スタイル披露「美女のジーンズ姿ほど尊いものはない！」「珍しい」
モデルでタレントの谷まりあさんは1月20日、自身のInstagramを更新。デニムパンツを着用した姿を公開しました。
【写真】谷まりあのレアなパンツスタイル
コメントでは、「とても良いですね〜」「めちゃめちゃ可愛いすぎるじゃないか」「まりあちゃんパンツ姿珍しくて、可愛くて、かっこいい」「珍しい」「やはり美人！」「美女のジーンズ姿ほど尊いものはない！！」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
レアなパンツコーデを披露谷さんは「ずっと緊張していたお仕事が終わってホッと一息楽屋でマネージャーさんが撮ってくれました」とつづり、1本の動画と9枚の写真を投稿。ニット素材のブルゾンとデニムパンツ、ルイ・ヴィトンのバッグを身に着けた姿です。全身ショットからは圧巻のスタイルが見て取れます。
ロングブーツで上品に2025年12月25日の投稿でもパンツスタイルを公開していた谷さん。レザー素材のアウターにグレーのパンツ、ロングブーツを合わせたコーディネートを披露しています。カジュアルさと上品さが両立した装いです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
