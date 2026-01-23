映画『国宝』共演・横浜流星＆吉沢亮、パリで“再会” 横浜は新ヘアスタイルに
俳優・横浜流星と吉沢亮が21日、フランス・パリのロダン美術館で開催されたジョナサン・アンダーソンによる「ディオール（Dior）」の『2026-2027年ウィンター コレクション』に出席。映画『国宝』に出演した2人の共演がかなった。
【写真】ダークブルーデニムを履きこなす吉沢亮
「ディオール ジャパン アンバサダー」の横浜は、オフホワイトのウールノッチドラペルジャケットと、ホワイトのコットンシャツ、ブルーデニムジーンズに、ディオールのアクセサリーを合わせた。
「ディオール ビューティー アンバサダー」の吉沢は、グリーンとネイビーのジャージーポロシャツに、ダークブルーデニムの「カプリス」ジーンズを合わせ、ディオールのアクセサリーも着用した。
横浜と吉沢のほか、北村匠海、ロバート・パティンソン、ヒョンジン、ミンギュ、ルイス・ハミルトン、ルイ・ガレル、ミア・ゴス、ジェイミー・ドーナン、ヘンリー・ラウ、ラキース・スタンフィールド、アポ、マイル、ルカ・グァダニーノ、ポール・キルヒャー、フローレンス・ハントといった華やかなセレブリティたちが集結した。
