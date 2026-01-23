モデルで女優の蒔埜ひな（21）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。22歳の誕生日の2月12日に発売する1st写真集「環の光」の先行カットを投稿した。

「ファースト写真集発売記念イベント〜お渡し会〜」とつづり、発売日の2月12日午後6時から、都内でイベントを開催することを報告。ネット書店での特典がそれぞれ違うことも伝え、レインボー柄のひもビキニ姿でのプールショットを公開した。ストーリーズでも白に青い柄の入ったビキニ水着での撮影動画をアップした。

また、別の投稿では「いちご飴食べるのって難しい。。。」と白いニットのトップス姿でイチゴあめをほおばる動画を披露した。

ファンやフォロワーからも「立ち姿が素敵」「可愛すぎる」「美しいボディライン」「ナイスお尻」「スタイル抜群」「素敵な水着」「エロイ」「これだけかわいいと渋谷歩くと4度見される」などのコメントが寄せられている。

蒔埜は高知県出身。小学生からバレーボールを開始し、全国高校バレー選手権（春高バレー）にも出場。23年の「ミスオリエンタル日本大会」で特別賞を含む計8賞を受賞。24年に芸能界デビュー。TikTokの「バレーあるある」動画で話題に。映画「お嬢と番犬くん」で八木役＆バレー指導。映画「青春ゲシュタルト崩壊」には御岳役で出演。趣味はカメラ、絵画、ピアノ、豆苗栽培。特技はスポーツ全般。身長165センチ。血液型AB。