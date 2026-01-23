第2弾は「ベリーベリー（Very Berry）」をテーマにした、ピンクカラーのスイーツが登場

東京・浜松町「ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ」で開催中のスイーツビュッフェ「ストロベリーホリック」。2026年3月31日（火）までの第一弾は、チョコレートとイチゴが織りなす「チョコレートホリック」がテーマ。

4月1日（水）〜5月12日（火）までの第二弾は、 みずみずしいベリーが主役の「ベリーベリー（Very Berry）」が楽しめます。第一弾と第二弾で一部ラインナップの変更があるため、訪れるたびに新たなイチゴの魅力に出合えるかも！



旬のフレッシュイチゴ食べ放題をはじめ、多彩なイチゴスイーツが楽しめるほか、平日限定のタイムサービスでは豪華なナポレオンパイが登場！

焼きたてのクレープやシュークリームなど、カスタマイズコーナーが充実

「しぼりたてモンブラン」

人気のカスタマイズコーナーには、豊富なトッピングを楽しめるパフェをはじめ、約50種以上のカスタマイズが可能な焼きたてクレープ、プレーンまたはいちごカスタードから選べる焼きたてシュークリーム、しぼりたてモンブランがラインナップ。

【スペシャルディッシュ：第一弾】「クレームダンジュ＆ベリーコンポート」

【スペシャルディッシュ：第二弾】「クレームブリュレ」

お皿に盛りつけて提供されるスペシャルディッシュとして、第一弾はベリーコンポートを忍ばせたクレームダンジュ、第二弾はクレームブリュレが！ 特別感あふれるビジュアルで、写真映えもばっちりです。

ガトーには、イチゴを贅沢に敷き詰めたタルト、ふわふわのストロベリーショートケーキ、サクサク食感が楽しいイチゴパイ、なめらかなイチゴムースなどが並びます。さらに第一弾限定で、ストロベリーガトーショコラやチョコレートブラウニー、ティラミスなど、ビターで甘美なメニューが、第二弾では、美しいピンクのグラサージュが目を惹くマスカルポーネフレーズなど、華やかなカラーのスイーツが楽しめます。

ライトミールには、鉄板で香ばしく焼き上げる「パリパリチキン」や、シェフ特製の日替わりカレー、各種チーズのカッティングサービス、日替わりサンドイッチなど約15種類の軽食を用意。さらに好みのシロップで楽しめるアレンジフレーバー炭酸水を含む、約30種類の豊富なドリンクも揃っています。

BUFFET MENU

【メニュー内容】

※入荷状況に応じて、食材および産地の変更の可能性があります。

［スペシャルディッシュ］

・第一弾：クレームダンジュ＆ベリーコンポート

・第二弾：クレームブリュレ

［デザート］



ベリーヌ

・いちごパンナコッタ

・ストロベリー＆ヨーグルトムース

・いちごジュレ（第一弾限定）／ピーチジュレ（第二弾限定）

ガラスボール

・ベリーベリースープ

フレッシュフルーツ

・日替わりフレッシュいちご

「ストロベリーガトーショコラ」

「いちごムース」

ガトー

・いちごムース

・いちごタルト

・いちごパイ

・あまおうマカロン

・ストロベリーショートケーキ

・ベイクドチーズケーキ

＜第一弾限定＞

・ストロベリーガトーショコラ

・チョコレートブラウニー

・ティラミス

・カヌレ

・ベリー＆ココナッツムース

＜第二弾限定＞

・とちおとめミルク

・マスカルポーネフレーズ

・いちごロールケーキ

・カシスオランジュ

・フロマージュフレーズ

平日限定：タイムサービス

・ナポレオンパイ

［カスタマイズデザートコーナー］

・シェフズスペシャルパフェ

・焼きたてクレープ

・焼きたてシュークリーム

・しぼりたて洋栗モンブラン

・ソフトクリーム

・アイスクリーム4種

・チョコレートファウンテン

［前菜・サラダ］

・日替わり前菜3種

・日替わりサラダ3種

［温製料理］

・日替わり温製料理5種

・名物パリパリチキン

［カレー］

日替わりカレー2種

［カッティングコーナー］

日替わりで各種チーズのブロックを目の前でカッティングして提供

［その他］

・揚げたてフレンチフライ

・日替わりサンドイッチ

・パン

など

第一弾ではチョコとイチゴの織りなすマリアージュ、第二弾ではイチゴを最大限に生かしたスイーツで、それぞれの魅力があるスイーツビュッフェ。ラグジュアリーな空間で、少し早い春の訪れを感じてみて。



■ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ

住所：東京都港区海岸1-16-2

場所：シェフズ ライブ キッチン（3F）

TEL：03-5404-2222（代表）

期間：＜第一弾＞開催中〜3月31日（火）

＜第二弾＞4月1日（水）〜5月12日（火）

時間：15時〜16時45分（16時30分LO）

料金：大人5060円、子ども2420円（平日）、大人5830円、子ども2420円（土・日曜、祝日）※サービス料15%別。



Text：鳥羽美咲



