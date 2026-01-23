13色のボディカラーと多彩なオプションを用意！

メイク マイ ラングラー

ラングラーは、圧倒的な走破性とジープブランドを象徴する力強いデザインで、幅広い層から支持されている本格オフローダー。このたび、そのラングラーを自分好みにカスタマイズできる新しいプログラム「マイク マイ ラングラー」が登場した。

「メイク マイ ラングラー」では、ボディカラーやトップ、ホイールなどを自由に組み合わせることで、ライフスタイルや個性に合わせた特別なラングラーを実現できる。

「メイク マイ ラングラー」概要

🔳まず以下の2つからグレードを選択。

・ラングラー アンリミテッド サハラ

・ラングラー アンリミテッド ルビコン

🔳次にボディカラーを選択。

定番の「ブラック」「ブライトホワイト」「ファイヤクラッカーレッド」「グラナイトクリスタルメタリック」に加え、ブランド誕生の1941年に由来するミリタリーグリーンの「’41」や、限定車で登場したオレンジ色の「ホセ」、鮮やかなグリーンが印象的な「モヒート！」など、個性豊かな13色から選択可能。

🔳さらにオプションを追加することができる。

共通オプション、グレード専用オプションは以下のとおり。

●トップ（共通）

・スカイワンタッチパワートップ

・モーパー製サンライダーフリップトップ＆ハードトップ

●「アンリミテッド サハラ」専用オプション

・モーパー製パフォーマンスサテンブラックグリル

・18インチペインテッドグレーホイール

●「アンリミテッド ルビコン」専用オプション

・ルビコン アピアランス パッケージ（ボディ同色オーバーフェンダー、ハードトップ）

・17インチブラックアクセントホイール

●本プログラム特別オプション：ラプター塗装

・フロントバンパー（上下カバー含む）

・リヤバンパー

・前後左右オーバーフェンダー

・左右ドアミラー

・左右サイドステップ（アンリミテッド サハラのみ）

・左右ロックレール（アンリミテッド ルビコンのみ）

ラプター塗装は、高耐久ウレタン塗料を使用し、表面にザラつきのある質感を持たせることで、傷や凹みに強く、過酷な環境下でも塗装面を保護する。さらに、防錆・防水・耐紫外線性能を備え、ジープならではのタフさを一層際立たせる。

13色のボディカラーと多彩なオプション装備によって、「アンリミテッド サハラ」では120通り、「アンリミテッド ルビコン」では112通りのパターンが設定でき、多彩な組み合わせによって自分好みの理想の1台を実現できる。下記サイトでは3Dコンフィグレーターを使ったシミュレーションが可能だ。

メイク マイ ラングラー｜ジープ85周年記念キーチェーン

なお、「メイク マイ ラングラー」で成約した方にはジープ85周年記念キーチェーンをプレゼント！

ジープ公式サイト「メイク マイ ラングラー」

