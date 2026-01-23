カブスからFAとなっていたテーラー・ロジャーズ投手（35）がツインズと単年200万ドル（約3億1000万円）で契約合意したと22日（日本時間23日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。

左腕のロジャーズは2012年のMLBドラフト11巡目（全体340位）でツインズから指名され16年にメジャーデビュー。パドレス、ジャイアンツなどを経て、昨季はレッズに移籍。7月のトレード期限を迎えパイレーツに移籍も直後に再びトレードとなり、カブスに移った。昨季はレッズ、カブス2チームで計57試合に登板し、3勝2敗、防御率3・38。MLB通算は566試合で31勝36敗、防御率3・34。古巣ツインズに21年以来、5年ぶりの復帰となる。

左打者への奪三振率が高いことから、同サイトは「ブルペンで決まった役割はないが、経験の浅い救援陣の中でトップの左腕になるだろう」と“左キラー”として力を発揮するだろうと記した。

双子の弟で下手投げ右腕のタイラー・ロジャーズもメジャーリーガーで、昨季は7月30日（同31日）に双子投手が揃ってトレードになる“珍事”が話題を集めた。弟のタイラー・ロジャーズはメジャーデビューから一貫してジャイアンツでプレーしていたが、昨季途中にメッツに移籍。昨年12月にブルージェイズと3年3700万ドル（約57億6000万円）で契約合意した。

今季は2人揃ってア・リーグでプレーすることとなる。