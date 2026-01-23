女子総合格闘家のRENA（34）が23日までに自身のインスタグラムを更新。背中を大胆に見せたタイの民族衣装ショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「タイの民族衣装」と題して投稿。

「やぱ赤選んじゃうよね笑」と赤のタイ民族衣装ショットや背中を大胆に見せたバックショットを公開した。

最後に「コスチュームは赤、グレー、黒、どのRENAがいい？」と締めた。

ネットでは「素敵」「かわいすぎる！」「凄く似合ってる」「美しい」などの声が上がった。

昨年大みそかに開催された「RIZIN 師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）でRIZIN女子スーパーアトム級王者・伊澤星花（Roys GYM/ JAPAN TOP TEAM）に挑戦。

1Rに踏み込んだ左フックでダウンを奪って会場を盛り上げた。しかしその後、テークダウンを奪われて、終了間際にはリアネイキッドチョークで苦悶の表情を見せたが、ゴングに救われた。2Rはすぐにテークダウンを許して、最後はギロチンチョークにタップアウトで敗れて悔し涙を流した。

試合後のバックステージでは「やっぱり悔しいに尽きますね…」と口にした。「本当はベルト獲って、ヒロインになって、辞めたらかっこよかったなって思うんですけど、ちょっとこのままやめれんなっていう風に思ってる」と現役続行を表明していた。