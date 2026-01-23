中島啓太が首位と3打差の好発進 今季初戦のシェフラーは1打差3位
＜ザ・アメリカンエキスプレス 初日◇22日◇PGAウエスト ピート・ダイ スタジアムC（7210ヤード）、ニクラス・トーナメントC（7147ヤード）、ラキンタCC（7060ヤード・いずれもパー72、米カリフォルニア州）＞米本土初戦となる今大会は、プロアマ形式で行われ、3コース54ホールで3日間の予選が行われ、上位65人がピート・ダイ スタジアムCで最終ラウンドを戦う。その第1ラウンドが終了した。
〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン 秘密はどこに？
日本勢は4人が出場し、ラキンタCCでプレーしている中島啓太が8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。首位と3打差の7アンダー・20位タイと好スタートを切った。ニクラウス・トーナメントCでプレーした金谷拓実は5アンダー・51位タイ。ピート・ダイ・スタジアムCを回った久常涼は4アンダー・71位タイ、ニクラウス・トーナメントCでプレーの平田憲聖は3アンダー・93位タイだった。ミンウー・リー（オーストラリア）、ピアスソン・クーディ（米国）が10アンダーで首位。今季初戦となる不動の世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は、首位と1打差3位タイで初日の競技を終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本勢4人が出場 第1ラウンドの結果
桂川、星野が参戦 欧州ツアーのリーダーボード
ケプカのPGA復帰が選手間で賛否 全米覇者は苦言「正直、フラストレーション」
メジャーリーガーとのラウンドも刺激に 菅楓華がプロ3年目へ“ハタチの誓い”「大人の第一歩」
馬場咲希が豪華振り袖を披露 はたちの集いに出席「夢に向かって進み続けます」
日本勢は4人が出場し、ラキンタCCでプレーしている中島啓太が8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。首位と3打差の7アンダー・20位タイと好スタートを切った。ニクラウス・トーナメントCでプレーした金谷拓実は5アンダー・51位タイ。ピート・ダイ・スタジアムCを回った久常涼は4アンダー・71位タイ、ニクラウス・トーナメントCでプレーの平田憲聖は3アンダー・93位タイだった。ミンウー・リー（オーストラリア）、ピアスソン・クーディ（米国）が10アンダーで首位。今季初戦となる不動の世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は、首位と1打差3位タイで初日の競技を終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本勢4人が出場 第1ラウンドの結果
桂川、星野が参戦 欧州ツアーのリーダーボード
ケプカのPGA復帰が選手間で賛否 全米覇者は苦言「正直、フラストレーション」
メジャーリーガーとのラウンドも刺激に 菅楓華がプロ3年目へ“ハタチの誓い”「大人の第一歩」
馬場咲希が豪華振り袖を披露 はたちの集いに出席「夢に向かって進み続けます」