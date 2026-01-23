23日午前5時すぎ、気象台は大雪に関する情報を発表しました。



九州北部地方では24日にかけて、上空約5500メートルにマイナス30℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。



このため、福岡県の福岡地方と筑後地方の山地、佐賀県の山地では23日昼前にかけて大雪となるでしょう。また、福岡県では24日未明から昼前にかけて山地、平地ともに大雪となる恐れがあります。佐賀県でも24日未明から昼前にかけて再び大雪となり、平地でも雪の積もるところがあるでしょう。





23日午前6時から24日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、次の通りです。■福岡県福岡地方 山地10センチ 平地1センチ北九州地方 山地7センチ 平地1センチ筑豊地方 山地7センチ 平地5センチ筑後地方 山地10センチ 平地5センチ■佐賀県山地7センチ 平地1センチ24日午前6時から25日午前6時までに予想される24時間降雪量は多いところで、次の通りです。■福岡県福岡地方 山地3センチ 平地1センチ北九州地方 山地3センチ 平地 1センチ筑豊地方 山地3センチ 平地3センチ筑後地方 山地3センチ 平地3センチ■佐賀県山地3センチ 平地1センチ※山地は標高200メートルを超える地域積雪や路面凍結による交通障害、雪による視程障害、農作物や農業施設の管理、電線や樹木への着雪に注意してください。今後、発表される注意報、最新の気象情報をご確認ください。