【気象台】福岡と佐賀で23日昼前にかけて山地で大雪の恐れ 24日未明からは平地でも大雪の恐れ 多いところで山地10センチ・平地5センチ
23日午前5時すぎ、気象台は大雪に関する情報を発表しました。
九州北部地方では24日にかけて、上空約5500メートルにマイナス30℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。
このため、福岡県の福岡地方と筑後地方の山地、佐賀県の山地では23日昼前にかけて大雪となるでしょう。また、福岡県では24日未明から昼前にかけて山地、平地ともに大雪となる恐れがあります。佐賀県でも24日未明から昼前にかけて再び大雪となり、平地でも雪の積もるところがあるでしょう。
■福岡県
福岡地方 山地10センチ 平地1センチ
北九州地方 山地7センチ 平地1センチ
筑豊地方 山地7センチ 平地5センチ
筑後地方 山地10センチ 平地5センチ
■佐賀県
山地7センチ 平地1センチ
24日午前6時から25日午前6時までに予想される24時間降雪量は多いところで、次の通りです。
■福岡県
福岡地方 山地3センチ 平地1センチ
北九州地方 山地3センチ 平地 1センチ
筑豊地方 山地3センチ 平地3センチ
筑後地方 山地3センチ 平地3センチ
■佐賀県
山地3センチ 平地1センチ
※山地は標高200メートルを超える地域
積雪や路面凍結による交通障害、雪による視程障害、農作物や農業施設の管理、電線や樹木への着雪に注意してください。
今後、発表される注意報、最新の気象情報をご確認ください。