23日午前5時すぎ、気象台は大雪に関する情報を発表しました。

九州北部地方では24日にかけて、上空約5500メートルにマイナス30℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。

このため、福岡県の福岡地方と筑後地方の山地、佐賀県の山地では23日昼前にかけて大雪となるでしょう。また、福岡県では24日未明から昼前にかけて山地、平地ともに大雪となる恐れがあります。佐賀県でも24日未明から昼前にかけて再び大雪となり、平地でも雪の積もるところがあるでしょう。

23日午前6時から24日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、次の通りです。

■福岡県
福岡地方　山地10センチ　平地1センチ
北九州地方　山地7センチ　平地1センチ
筑豊地方　山地7センチ　平地5センチ
筑後地方　山地10センチ　平地5センチ

■佐賀県
山地7センチ　平地1センチ

24日午前6時から25日午前6時までに予想される24時間降雪量は多いところで、次の通りです。

■福岡県
福岡地方　山地3センチ　平地1センチ
北九州地方　山地3センチ　平地 1センチ
筑豊地方　山地3センチ　平地3センチ
筑後地方　山地3センチ　平地3センチ

■佐賀県
山地3センチ　平地1センチ

※山地は標高200メートルを超える地域

積雪や路面凍結による交通障害、雪による視程障害、農作物や農業施設の管理、電線や樹木への着雪に注意してください。

今後、発表される注意報、最新の気象情報をご確認ください。