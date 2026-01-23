“読者に本当にオススメしたい優れたモデル”を選ぶ、テレビグランプリ「AV Watchアワード」。既報の通り、2025年度は、ソニー4KミニLED液晶テレビ「BRAVIA 9(K-65XR90)」と、LGエレクトロニクス・ジャパンの4K有機ELテレビ「OLED65G5PJB」がナンバーワンに輝きました！

1月某日、ソニーおよびLGエレクトロニクス・ジャパンのテレビ開発陣へ、AV Watchアワードの記念トロフィーを贈呈。開発陣から喜びの声を頂きましたので、ここに掲載します。

なお本年度の「AV Watchアワード2026」は、10月30日に発表予定です。こちらもどうぞご期待ください。

ソニー コメント

液晶テレビ大賞に輝いた、ソニーの4KミニLED液晶テレビ「BRAVIA 9(K-65XR90)」

「AV Watchアワード2025」において『BRAVIA 9』が2年連続で液晶テレビ大賞に選ばれたことをチーム一同心よりうれしく思っています。

『BRAVIA 9』は、映像制作の現場で培ったソニーの技術を結集し、クリエイターの意図を忠実に再現することを目指して開発した4Kブラビア史上最高輝度を誇るフラッグシップモデルです。

独自のバックライト制御技術により、暗いシーンでのコントラストや、明るいシーンでの微妙な明暗差といった繊細な表現、ビームトゥイーターを採用した音響設計で、映画館のようなサラウンド感と定位感、人の声の聞き取りやすさなど、映画館で味わう感動と臨場感を“いつものリビング”で楽しんでいただきたいという、私たちの思いとこだわりが詰まった商品となっています。

今回の受賞を励みに、さらなる技術革新を追求し、自宅での映画鑑賞をより豊かにする多様な商品をお届けしてまいります。

写真左から、ソニー株式会社 音響設計担当 関氏、ソニー株式会社 プロジェクトリーダー 吉田氏、ソニー株式会社 バックライト設計担当(もしくは画質設計担当) 秋山氏

BRAVIAチームの皆さん

LG Electronics Japan コメント

有機ELテレビ大賞に輝いた、LGエレクトロニクス・ジャパン「OLED65G5PJB」

名だたる競合メーカーさまがひしめく中、我々LGの4K有機ELテレビ「OLED G5」を2025年の“有機ELテレビ大賞”に選んでいただいたことは、本当に嬉しく思っています。画質をしっかり作り込んできた、本社のエンジニア達も喜んでいます。

AV Watchアワードは、主観評価・測定評価の両面を加味したグランプリだと認識しています。その中で、「OLED G5」が1番だと評価いただいたことは非常に意義があり、我々にとって大きな励みです。

高く評価いただいたゲーム性能は、先駆けて取り組んできたLGテレビの強みの1つです。いまゲームは非常に重要なコンテンツであり、大きな文化へと成長しています。地デジやネット動画、映画視聴はもちろん、ぼやけや遅延を気にせずゲームに集中できる有機ELデバイスの魅力と、LGテレビの高いゲーム性能を引き続き訴求してまいります。

そして今後も、我々LGは更に魅力あるテレビの開発を進めてまいります。LGテレビはよく「元気な画質」と云われることが多いのですが、まるで肉眼で見ているかのような非常にリアルな映像を目指す、というのがLGの考え方です。ナチュラルで元気があり、コントラストに富んだLGテレビに、今後もご期待ください。

写真左から、LG Electronics Japan株式会社 Marketing Team,Manager 森斗志也氏、LG Electronics Japan株式会社 Marketing Team,Team LeaderGeneral Manager 安藤康夫氏