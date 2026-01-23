関東甲信・東海・西日本では少雨・乾燥傾向が続き、林野火災には注意が必要です。寒気の影響を受けやすい時期があり、北陸の降雪量は、平年並みか多くなるでしょう。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本日本海側は、例年と同様に、くもりや雪の日が多いでしょう。北日本太平洋側は、例年と同様に、晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

1月24日から1月30日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より低い」でしょう。1月31日から2月6日頃にかけての気温は、北海道で「平年並みか低い」でしょう。東北は「平年より低い」見込みです。2月7日〜2月20日にかけての気温は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道・東北太平洋側で「ほぼ平年並み」でしょう。東北日本海側では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道・東北太平洋側で「ほぼ平年並み」でしょう。東北日本海側では「平年並みか少ない」見込みです。この先1か月の日本海側の降雪量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

北陸では、1月24日から2月6日頃にかけて、冬の季節風の影響を受けやすく、例年よりもくもりや雪（または雨）の日が多いでしょう。関東甲信・東海では、1月24日から2月6日頃にかけて、低気圧の影響を受けにくいとみられ、例年より晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

1月24日から2月6日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より低い」でしょう。2月7日〜2月20日にかけての気温は、東日本各地で「ほぼ平年並み」の見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北陸で「平年並みか多い」でしょう。関東甲信・東海では「平年より少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、北陸で「平年並みか少ない」でしょう。関東甲信・東海では「平年より多い」見込みです。この先1か月の北陸の降雪量は「平年並みか多い」でしょう。

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本日本海側では、1月31日から2月6日頃にかけて、低気圧の影響を受けにくいとみられ、例年に比べて、くもりや雪（または雨）の日が少ないでしょう。西日本太平洋側では、1月31日から2月6日頃にかけて、低気圧の影響を受けにくいとみられ、例年よりも晴れる日が多いでしょう。

【気温の傾向】

1月24日から1月30日頃にかけての気温は、近畿では「平年並みか低い」でしょう。中国・四国・九州は「平年並み」の見込みです。1月31日から2月6日頃にかけての気温は、近畿・中国・四国・九州北部で「平年より低い」でしょう。九州南部「平年並みか低い」見込みです。2月7日〜2月20日にかけての気温は、西日本各地で「ほぼ平年並み」の見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、近畿北部・山陰では「ほぼ平年並み」でしょう。近畿中南部・山陽・四国・九州では「平年より少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、近畿北部・山陰では「ほぼ平年並み」でしょう。近畿中南部・山陽・四国・九州では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の降雪量は、近畿北部・山陰ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄では、1月24日から1月30日頃にかけて、低気圧の影響を受けにくいとみられ、例年よりも、くもりや雨の日が少ないでしょう。

【気温の傾向】

1月24日から1月30日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並み」でしょう。1月31日から2月6日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並みか低い」見込みです。2月7日〜2月20日にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年より少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「平年並みか多い」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

【北日本】

1/24→2/23

札幌 -0.5℃〜1.2℃

青森 1.7℃〜3.6℃

仙台 5.4℃〜7.1℃

【東日本】

1/24→2/23

新潟 5.1℃〜7.3℃

東京 9.6℃〜11.5℃

名古屋 9.1℃〜11.6℃

【西日本】

1/24→2/23

大阪 9.3℃〜11.4℃

広島 9.5℃〜11.8℃

高知 11.8℃〜14.1℃

福岡 9.9℃〜12.5℃

鹿児島 12.8℃〜15.5℃

【奄美・沖縄】

1/24→2/23

名瀬 17.2℃〜18.9℃

那覇 19.3℃〜20.7℃

■1か月予報（1月24日から2月23日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本: 40%・40%・20%

東日本: 50%・30%・20%

西日本: 40%・40%・20%

奄美・沖縄:30%・50%・20%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30%・30%・40%

北日本（太平洋側）:40%・30%・30%

東日本（日本海側）:20%・40%・40%

東日本（太平洋側）:60%・30%・10%

西日本（日本海側）:40%・40%・20%

西日本（太平洋側）:50%・30%・20%

奄美・沖縄 : 50%・30%・20%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40%・30%・30%

北日本（太平洋側）:30%・30%・40%

東日本（日本海側）:40%・40%・20%

東日本（太平洋側）:10%・30%・60%

西日本（日本海側）:20%・40%・40%

西日本（太平洋側）:20%・40%・40%

奄美・沖縄 : 20%・40%・40%

<降雪量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30%・30%・40%

東日本（日本海側）:20%・40%・40%

近畿北部・山陰: 30%・30%・40%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）