コレ大当たりッッ！！！【ミスド】冬に食べたい♡「限定グルメ」って？

長年にわたり、多くの人に親しまれている【ミスタードーナツ】。ショーケースにはロングセラーから季節限定品までがずらりと並び、思わずアレもコレもと目移りしてしまいます。そんな豊富なラインナップの中から、今回はあえてドーナツじゃない「限定グルメ」をピックアップ。朝食やランチにもぴったり！ お腹も心も満たされる冬に嬉しいホカホカ系フードをご紹介します。

野菜の自然な甘みが◎ 朝から食べたいパイ

1つ目は、「コーンポタージュみたい」「やさしい甘さ」と、@megumiko_maniaさんが感想を投稿する「つぶつぶコーンクリームパイ」。甘みの強いスーパースイートコーンを使ったコーンクリームフィリングを、キレイな切り込みの入ったパイ生地で包んだ一品です。

＜テイクアウト\259（税込）/イートイン\264（税込）＞

食べ応えあり！ サクッとランチにおすすめ

2つ目は、パイ生地でマカロニ入りのミートソースとホワイトソースを包んだ「ミートソースのラザニア風パイ」。筆者も食べたのですが、トマトの酸味は控えめで、クリーミーでとろっと感のあるホワイトソースがラザニア感をしっかり表現していました。パイはリベイクするとサクッとするので、ぜひ試して！

＜テイクアウト\259（税込）/イートイン\264（税込）＞

寒い日に食べたい！ ウマ辛に病みつき必至

3つ目は「ウマ辛最高ーーーーッッ♡」「美味しすぎ」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが絶賛するのは「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」。スープは、豆腐に酢を加えておぼろ豆腐のように固めた「鹹豆漿（シェントウジャン）」をイメージ。トッピングはえび、キャベツ、もやし、ザーサイで、食感も楽しめそう。

＜イートイン\693（税込）＞

がっつり派ならコレ！ 満足感も抜群

最後は、煮豚と半熟風玉子が食欲をそそる「台湾風やわらか煮豚麺」。醤油ベースのスープと細麺、具材の相性もバッチリで、@レポーターHaruさんは「クオリティ高ーーーッ！！」「想像以上に美味しくてびっくり」とべた褒めしています。

＜イートイン\693（税込）＞

麺メニューは、ショウガの風味を効かせた鶏ガラベースのスープに水餃子をトッピングした「台湾風もちもち水餃子麺」も販売中です。【ミスド】のドーナツじゃない「限定グルメ」も、ぜひ注目して！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

