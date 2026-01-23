『SW』悪役モール主役の新作アニメ 4.6から「ディズニープラス」で日米同時配信
『スター・ウォーズ』シリーズ屈指の人気を誇る“悪役”キャラクターのモールを主人公に描くアニメーション最新作『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』が4月6日から毎週2話ずつ（全10話） 、ディズニー公式動画配信サービス 「Disney＋（ディズニープラス）」で日米同時独占配信開始されることが決定。最終話は、世界中のファンが祝う「スター・ウォーズの日」である5月4日に配信される。
【動画】『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』特報 舞台は『クローン・ウォーズ』直後
かつてジェダイ・マスターのクワイ=ガン・ジンやそのパダワンだったオビ＝ワン・ケノービと死闘を繰り広げたモール。稀代の悪党モールが、再びダブルブレードの赤いライトセーバーを振り回して戦う姿を映した大迫力の特報が全世界で公開された。
＜ダース・モール＞として、映画『スター・ウォーズ／ファントム・メナス（エピソード1）』に初登場し、邪悪なパルパティーン皇帝ことダース・シディアスに訓練された恐るべきシスの戦士は、その戦闘能力と強力なフォースで世界に衝撃を与えた。
公開された特報には、おなじみのダブルブレードの赤いライトセーバーを携えたモールが激しい銃撃もものともせず容赦なく敵をぶった斬り、ライトセーバーをブーメランのように投げ飛ばしストームトルーパーたちを一網打尽にするなどド迫力のアクションを繰り広げる姿が次々と映し出されている。
本作の舞台は『スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ』の直後、ジェダイ・オーダーが崩壊し銀河帝国の支配が始まった暗黒の時代だ。師であったシス卿、ダース・シディアスに見捨てられ、帝国への復讐心に燃えるモールは、帝国の影響が及ばない惑星で自らの悪の組織を築こうと画策する。
そんな中、彼は銀河の現状に絶望したひとりの若きジェダイ・パダワンと出会う。モールは自らの執念深い復讐を果たすための「弟子」として、そのパダワンを自らの陣営に引き込もうと目論むのだが――。
映像では、モールが「帝国もやがては崩れ去る」と言い放つも、襲い掛かる敵に「皇帝はお前の死をお望みだ」と衝撃の宣戦布告をされる瞬間も描かれており、『SW』屈指の人気を誇る“悪役”モールの名を冠した本作だからこそより“危険”で“ダーク”な展開に期待が高まるばかりだ。
『SW』きっての“悪役”モールは、怒りで蘇り、復讐と憎しみに燃える『ファントム・メナス』のラストで、クワイ=ガンとオビ＝ワンという手練れのジェダイ二人を相手に激しいライトセーバー戦を繰り広げ、クワイ＝ガンを殺すも、オビ＝ワンにその身体を真っ二つに斬られ、命を落としたと思われていた。
しかしその後、アニメーション『クローン・ウォーズ』で強大なフォースにより自身の身体を再生し、誰もが予想しなかった復活を遂げ、オビ=ワン・ケノービへの復讐を企てた。
さらに映画『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』で、裏社会の犯罪組織クリムゾン・ドーンのトップに君臨する人物としてサプライズ登場し世界中の 『SW』ファンを興奮の渦に巻き込む。モールの圧倒的な強さとクールなビジュアルは世界中の人々に衝撃を与え、今もなお絶大な人気を博している。
『クローン・ウォーズ』以降モールの声を演じているサム・ウィットワーは「もちろん今作でも、モールは悪役です」と断言しており、ジェダイを殺し、仲間を裏切り、復讐と憎しみに燃えて生きるモールの新たな“悪”の物語に世界中の注目が集まっている。
『SW』において謎めいた存在であり続け、圧倒的な人気を誇る“悪役”モール。本作は、オビ＝ワンに敗れたところから復活を遂げ、銀河を漆黒の闇に沈めるべく暗躍するモールの知られざる物語をライトセーバーアクション満載で描く。
アニメ『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』は、4月6日から「ディズニープラス」にて日米同時独占配信開始。
