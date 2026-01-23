『ばけばけ』さとうほなみ、「ずっと夢見てきたからこそ不安が」身請けに悩む遊女・なみの心境振り返る
高石あかり主演の連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月〜土曜8時ほか）で、遊女・なみ役を演じるさとうほなみのオフィシャルコメントが到着した。身請（う）け話に悩むなみの心境を「セリフにもありましたが、若い時に身を売られたなみは本当に天国遊郭しか知りません。だから、そこを出る怖さがあったのだと思います」と推し量った。
【写真】なみ（さとうほなみ）、身請けに悩む表情も魅力的
本作は、小泉セツ＆八雲（ラフカディオ・ハーン）夫妻がモデルの物語。明治の松江を舞台に、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描く。
さとうほなみ演じるなみは、農家の家に生まれ、8人兄弟の長女として貧しい暮らしを支えてきたが、借金を背負った家族を養うため天国遊郭の遊女となる。境遇に沈まない、明るくたくましい女性だ。
さとうは、なみ役を演じて印象的だったシーンとして「ヘブンさんの女中になったおトキちゃん（高石）に『どげ？ 私がやるかもしれんかった仕事は』と聞いたシーン（第10週47回）が印象に残っています」とした上、「『気遣わんでええのよ、恨みも妬みもしちょらんけん』というセリフがなみらしいですね。すぐに前を向けるポジティブな人で、カラッとした性格なのが出ていて、ずっとこうして生きてきたんだろうと思いました」と、なみの性格を分析。
また、「『おなごが生きるには身を売るか、男と一緒になるしかない』というセリフもすごい言葉だとは思いますが、あの時代に遊郭で働くなみにとっては本当にそれしかなかったのだろうと感じます。自分の力は遊郭から出るに及ばないとずっと昔に分かっている。男の人がいないと生きていけないと、カラッと言えるくらいにはいろいろ諦めてきたのだと思います」と想像する。
身請け話に悩むなみの心境については、「セリフにもありましたが、若い時に身を売られたなみは本当に天国遊郭しか知りません。だから、そこを出る怖さがあったのだと思います。長年出たいと思っていたはずですが、ずっと夢見てきたからこそ、もし自分が遊郭以外で生きていけなかったら…と不安が勝って。勢い任せにヘブン先生のラシャメンになろうとした時とは違い、今回は現実がドシンとのしかかって恐怖心につながったのだと思います。そんな中、福間さんが『惚れちょる』とストレートに伝えてくれたおかげで覚悟ができました」と話した。
さらに、「実は、去年の初夏あたりはまだなみの結末が決まっていなかったんです。制作統括の橋爪さんから『なみ、どうする？』と言われて『身請けされるほうが幸せです』と返事したけれど、遊郭でめげない姿を見せつづける方が物語としてはいいのかもしれないという思いも」と迷ったことを明かし、「でも、幸せになりたいと思える相手が現れてよかったです。幸せな結末をありがとうございます！」と感謝。
なみとサワ（円井わん）の関係については、「なみはおサワに仲間だと言っていたのに、その後すぐに身請けを決めていましたね（笑）。サワに『無理に出んでもええと思うよ』と言ったのも、的を射ていたのか全くわかりません。余計なお世話だったりもするだろうけど、声をかけずにいられないのがなみの性格。遊郭の2階からみんなが見えるので、サワを目にして何か抱えているんだろうなぁと気にかけていたのでしょう。自分はサワとトキの応援団長だと、勝手に思っている節もあると思います。サワを応援したいけど自分の話も聞いてほしい、だから少し押し売りっぽくなってしまうんですよね」と推測。演じる上では「なみを演じる時にはちょっと厄介だと思われるくらいのテンションと、それでいて憎めない“ウザかわいい”を意識しました」という。
最後に、「この先、トキとヘブンの波が激しいお話になっていきます。橋の向こうに渡れたおトキちゃんにも切ないことが起こるし、幸せなのか幸せじゃないのか、それさえもわからなくなってくる。私も早く映像で見たいなと、放送を楽しみにしています」と今後の見どころを語ったさとう。「第1週から『ばけばけ』を見て泣いてきましたが、司之介さんってひどいのになぜか憎めないですよね（笑）。それは、おフミさんがデキる女だからこそだと思います。私はフミ役の池脇千鶴さんが昔から大好きなので、共演できて本当にうれしかったです！ ご一緒したシーンは少ないけれど、池脇さんはじめ松野家の皆さんと現場でいっぱいお話しできたのがいい思い出です」と振り返った。
連続テレビ小説『ばけばけ』は、NHK総合にて毎週月〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は「はしごだか」が正式表記。
