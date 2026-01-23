「藤原喜明vsクマ」の真相を本人が振り返る。血まみれの飼い主と、「たっぷり保険に入ってます」と宣告するスタッフに愕然
1990年代、藤原喜明はコワモテのキャラクターで、バラエティタレントとしても成功。その流れで、93年末にテリー伊藤が総合演出を手掛けるTBSの『爆裂！異種格闘技TV』という番組の企画でカナダに飛び、山の中でクマと対戦することになったのだ。
プロレスラーとクマの闘いは、主に1950年代から70年代頃まで、たびたびアトラクション的に行われており、その時代にアメリカマットで活躍したマサ斎藤、グレート小鹿、ミスター・ヒトらもクマと対戦している。
ただ、それらは人間にケガをさせないように調教され、しっかりとレスリングの動きも仕込まれた、通称「レスリング・ベア」。しかし、藤原がバラエティで対峙したのは、調教されていない野生にかぎりなく近いクマだった。
※本記事は『証言 プロレス界ケンカマッチの真実』（宝島社）より抜粋したものです。
◆「合法的に殺される」凶暴な“冬眠期のクマ”と…
「あん時は、テリー伊藤に騙されてカナダまで連れていかれて、ひでえ目に遭ったよ（笑）。俺がやったのは、一応は人に飼われているクマなんだけど、クマっていうのは、調教されたサーカスのクマでも11月から3月くらいの冬眠期は凶暴なんだよ。俺がやったのは、たしか11月30日だから、まさに冬眠期の凶暴な時（笑）。冬眠したいのに、無理やりタンパク質が多いニワトリのアラをばんばん食わせて、番組のために起こしておいたんだよ。
それで『準備できました！』って言われて現場に行ったら、飼い主が傷だらけで血を流してるんだよ。『ここに連れてくる時に襲われた』って（笑）。飼い主でもやられてるのに、俺は赤の他人だからな。それでスタッフに『大丈夫だろうな？』って聞いたら、『大丈夫です。たっぷり保険に入ってますから！』って。それ、危ないと思ってるんじゃねえか！ って（笑）。
あの時は俺、『合法的に殺されるな』って思ったもんな。でも、ここで断ったら『逃げた』って言われるだろうからさ。『藤原はバラエティ番組でクマが怖くて逃げた』って一生言われるくらいなら、ここで死んだほうがマシだなって思ってやったんだよ」（藤原喜明、以下同じ）
◆“小熊”ではなく、“小型のクマ”
こうして、ケージに囲まれた山の中でクマと対戦。迷彩服を身にまとった藤原は、距離を取りながら低い姿勢で構えるが、クマは一気に突進。藤原はちょっとした交通事故のように吹っ飛ばされる。これが何度か繰り返されたあと、これ以上は危険とみなした番組関係者が撮影を中止。クマとの闘いはようやく終わった。
「俺がやったのは小型のクマだったけど、あれぐらいのヤツがいちばん動きも速くておっかない。俺なんか突進されて吹っ飛ばされて終わりだよ。当たりどころが悪かったら死んでただろうな。なんかその映像が、いまだにネットに上がってるらしくて、ツイッター（現・X）か何かに『藤原は小熊にも勝てなかった』とか書いてたヤツがいたみたいだけど、あれは絶対に小熊なんかじゃなかったよ。当たりめえだろって！」
◆「再戦計画」はお蔵入りに
実は、この藤原vsクマには後日談がある。今ならバラエティ番組として絶対にアウトなこの企画だが、当時、怖いものなしだったテリー伊藤は、今度は藤原組のリングで、藤原vsクマのリターンマッチを計画したのだ。その舞台は、なんと千葉マリンスタジアム（現・ZOZOマリンスタジアム）。特番で話が進んでいたが、結局は企画自体がお蔵入りとなった。
「日本でもう一度やるって決まったあと、準備を進めている途中で動物愛護団体からクレームが来てな。それで中止になったんだ。『クマをいじめちゃいけません』っていう抗議だったんだけど、馬鹿野郎、俺のほうが殺されかけてるんだよ！って（笑）。クマの心配だけして、人間の心配はしないんだからな。俺もなんとか死なずにすんだけど、クマとの闘いは、どんなプロレスラーとのケンカマッチより怖い。これだけは間違いないよ！（笑）
＜談／藤原喜明＞
