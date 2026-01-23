『#ライバケ -RIIZE VACATION-』富士急ハイランドを満喫するRIIZE

　ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の冠番組『#ライバケ -RIIZE VACATION-』が、FODにて23日午前0時から独占配信スタートした。

　RIIZEは、東方神起・少女時代らを輩出してきたSM ENTERTAINMENTから2023年にデビュー。ワールドワイドに活躍の幅を広げ、2月21日から23日には、男性K-POPグループ最速で東京ドーム３Days公演も決定している。

　そんなRIIZEの冠番組『#ライバケ -RIIZE VACATION-』が、2025年10月からCSフジテレビTWOドラマ・アニメにて放送中。FODでは、本編の放送時間に収まらなかった未公開映像も付けて独占配信する。

　同番組は、休みなく世界を飛び回るRIIZEのメンバーが、日本でのちょっとした休暇（VACATION）の中で、やりたかったことを実現していくという体験型バラエティ。初回は、メンバー4人が行きたいと答えた富士急ハイランドでロケを敢行した。世界屈指の絶叫アトラクションを満喫しながら、まる１日遊びまくる。

　FOD独占の未公開シーンでは、リラックスした貴重なメンバーの姿を収録したものの、放送時間に収まらず泣く泣くカットした部分を届ける。メンバーが一緒に住む宿舎での生活を話題にしたトークや、富士急ハイランドのロケ中に行きたかったもうひとつの場所を満喫する様子など、メンバーのキャラクターをもっと知ることができる内容になっている。

【『#ライバケ -RIIZE VACATION-』 配信スケジュール】
※すべて午前0時から配信
#1　1月23日（金）
#2　1月23日（金）
#3　2月6日（金）
#4　2月20日（金）
#5　3月6日（金）
#6　3月20日（金）
#7　4月 3日（金）
#8　4月17日（金）
#9　5月1日（金）
#10 5月15日（金）
#11　6月5日（金）
#12　6月19日（金）