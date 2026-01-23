『DREAM STAGE』第2話 吾妻が策略を巡らせて… 水星とNAZEを救えるのか!?
俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）の第2話が、23日に放送される。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
■第2話のあらすじ
国立での初パフォーマンスを経て、一致団結した落ちこぼれボーイズグループ・NAZE（ネイズ）。しかしライバル・TORINNER（トリナー）が所属する超大手事務所の圧力により、NAZEへの取材はゼロ･･･。マネージャーの水星（池田エライザ）は途方に暮れる。ナム社長（ハ・ヨンス）は新たなチャンスを求めて活動拠点を日本に移すことを決意。メンバーは吾妻（中村倫也）の家で共同生活をスタートする。しかし、吾妻の几帳面すぎる生活ルールと、相変わらず基礎ばかりのレッスンに、うんざりするメンバーたち･･･。
見かねて「私にできることないでしょうか？ NAZEの役に立ちたいんです！」と決意をぶつける水星に、吾妻は知名度ゼロのド新人・NAZEが出られる【ライブイベント】を探せと指示。自信がなくコンプレックスの塊だった自分を変えるため、必死で飛び込み営業に挑む水星だったが、連戦連敗･･･。ポケットに退職届を隠しつつ、何とか前を向く水星。
そんな水星の背中に「がんばんなさい」と小さく声をかけた吾妻は、何やら策略を巡らせて･･･。果たして彼の奇想天外なアイデアは、水星とNAZEを救えるのか！？
