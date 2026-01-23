２７日に公示される衆院選に向けたテロ対策として、警察庁は２２日、組織に属さず一人で過激化する「ローン・オフェンダー（ＬＯ）」の前兆情報を集約する「ＬＯ脅威情報統合センター」を庁内に設置すると発表した。

昨夏の参院選に続き２度目で、テロの未然防止に万全を期す。

警視庁など４都県警の捜査員を警察庁に集め、爆発物の製造が疑われるＳＮＳの投稿や、殺害予告などの前兆情報を収集する。発見した場合は各地の警察に連絡し、投稿者への警告につなげる。設置は２３日付。

センターは２０２２年７月に起きた安倍晋三・元首相銃撃事件などを受け、前回参院選で初めて設置され、８８９件の危険なＳＮＳ投稿を確認したという。

警察庁は今回の衆院選でも、旧ツイッターのＸを運営するＸ社日本法人に、危険な投稿をした人物のアカウント情報の緊急開示に応じるよう文書で要請した。

一方、警察当局は衆院選の全小選挙区で、候補者らの演説が予想される計約９００か所の会場を抽出して事前審査を行い、警備上の課題を洗い出している。

真冬の選挙戦への対策も進める。演説会場への持ち込みが想定されるカイロは、鉄粉が金属探知機に反応する可能性が高く、同庁は、検査時に手荷物と分けて出すよう求めていく。