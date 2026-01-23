『ダメッ！！』犬を撫でていた男の子が、突然弟に怒って…あまりにも尊い『理由』に反響「なんて優しいお兄ちゃん」「いい子」「大事だもんね」
兄弟とわんこの仲睦まじい様子が反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で2万回再生を突破し、「優しいお兄ちゃん」「いい子だ」「大事だもんね」といったコメントが寄せられることとなりました。
【動画：『ダメッ！！』犬を撫でていた男の子が、突然弟に怒って…あまりにも尊い『理由』】
遊びたい男の子
TikTokアカウント「lleeaa_0327」の投稿主さんは、オーストラリアンシェパードの『Lea(レア)』ちゃんの日常を紹介しています。今回の主役は、一緒に暮らす4歳のお兄ちゃん。レアちゃんにぴったりと寄り添い、スキンシップを楽しんでいたそうです。
そこへやってきたのは、弟さん。みんなで遊びたかったのか、おもちゃを握りしめていました。しかし、弟さんは、まだ2歳。誘い方が分からなかったのか、レアちゃんの体にポンポンとおもちゃを叩きつけてしまったといいます。
弟さんがレアちゃんに攻撃していることを知ったお兄ちゃんは、思わず「ダメ！！」と声を上げました。
お兄ちゃんが怒ったのは…
お兄ちゃんは、弟さんに「レアちゃんを叩いちゃダメ」と教えたかったようです。レアちゃんの頭をなでてみせ、優しくしなければならない存在だと示します。そして、レアちゃんの体をゆっくりとなでて、「こうやってなでるんだよ」と指導したのでした。
弟さんは、普段は優しいお兄ちゃんに怒られてびっくり。叩いていた手を止めて、静かに話を聞いていたそうです。お兄ちゃんにとって、レアちゃんはかけがえのない家族。弟の間違いをしっかりと正すことができるのは、普段からレアちゃんに優しくしているからこそなのではないでしょうか。
この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。これからも、優しいお兄ちゃんに色々なことを教えてもらい、弟さんも立派に育つことでしょう！！
悲しむ弟と励ます兄
別の日、レアちゃんはトリミングにやってきました。トリマーさんに連れて行かれたレアちゃんを見て、付き添いで来ていた弟さんは大号泣！！実は、トリミングの付き添いに来るのは初めてで、「もう帰ってこない」と誤解してしまったのだとか。
お兄ちゃんは、涙が止まらない弟を必死に励ましていたといいます。
2時間後、レアちゃんが戻ってくると…。弟さんは両手を上げて軽やかにジャンプしながら喜んだとか。弟さんも、お兄ちゃんと同じようにレアちゃんのことが大好きなのですね♡
TikTokアカウント「lleeaa_0327」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。
写真・動画提供：TikTokアカウント「lleeaa_0327」さま
執筆：小泉 あめ
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。