「大相撲初場所・１２日目」（２２日、両国国技館）

Ｍ−１王者の内海崇が取組後に自身のＸに新規投稿。ＡＢＥＭＡの中継カメラに映り込んでしまったことに悔しさをにじませた。

１２日目を現地観戦することを自身のＸで明かしていた内海。２階席からカメラを向け「今場所も見逃さんかったで！満員御礼！」と垂れ幕が降りてくる瞬間を捉えた動画をアップしたが、思わぬ事態を明かした。

「噂ではＡＢＥＭＡ大相撲に映ってたらしい！席からの写真は載せてなく、帽子にマスクやったのになんで満員の中から見つけれるねん！２階の椅子席で周りにも気付かれてないのに！」と内海。来場した際に自撮りショットは公開していたが、２階席では帽子にマスク姿だったためパッと見ではわかりにくい。

それでもカメラで捉えられてしまったことで「春場所は絶対バレへんからな！できるもんなら探してみろ！」とつづり、「まずチケット当てなきゃ！」と決意を記した。内海は毎場所、現地で観戦する好角家。２年前の九州場所では引退したばかりの元大関・貴景勝（現湊川親方）との２ショットをアップし、話題を呼んでいた。

それだけにファンも「そんな内海さん尊敬です」「ご自分でチケット争奪戦に参加して観戦してるの流石です」「かくれんぼですね」「チケット争奪戦は今場所中からもう始まってますからねぇ…」とコメントしていた。