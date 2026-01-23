人気コスプレイヤーえなこが22日夜、自身のインスタグラムを更新。バースデー・ショットを公開した。

「本日、誕生日を迎えました あみがお祝いしよって言ってくれて素敵なところにご飯連れてってもらったよ」とつづり、バースデーケーキを前に笑みを浮かべている写真をアップ。

「歳を重ねるたびに、周りの人や環境にとても恵まれている人生だなぁと実感します！そしていくつになってもお祝いしてくれる親や友達、いつも応援してくれる皆さんありがとうございます」と感謝した。

そして、「与えてもらっているばかりなので、少しでもお返しできるように今年も1日1日を大切に、充実した日々を送りながら頑張りたいと思います」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「おめでとうございます」という多くの祝福メッセージとともに「毎日可愛い」「めちゃめちゃ可愛い〜」「コスプレじゃなくても素敵です」などの声が寄せられている。

えなこの公式プロフィルは、身長1メートル54、スリーサイズはB86・W59・H85。血液型A。趣味はコスプレ、カラオケ、アニメ観賞、音ゲー。