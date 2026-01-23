¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×µÓËÜ¤Î¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¤¢¤µ¥¤¥ÁÀ¸½Ð±é¡ÖÍ½¹ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè80ÏÃ¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×MC¿Ø¤âÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤Ï¶µ°÷»ñ³Ê¤ò¤È¤ë¤¿¤áÇòÄ»¶æ³ÚÉô¤ÇÊÙ¶¯Ãæ¡£¤½¤³¤Ë¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¬¥µ¥ï¤Ï¤É¤³¤«¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤¡£¥µ¥ï¤ÎÍÍ»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥¤À¤¬¡¢»³¶¶¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤äÅÚ¹¾¡Ê½Å²¬Çù¡Ë¡¢ÌçÏÆ¡ÊµÈÅÄÍÇ¡Ë¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¥µ¥ï¤Ï¶æ³ÚÉô¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤«¤é¥µ¥ï¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥È¥¤Ë¼«Ê¬¤ÏÃ¯¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤º¤ËÀµµ¬¤Î¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤Ï¿ÈÀÁ¤±¤ò¼õ¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¤½¤Îº¢¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÏÃÎ»ö¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤«¤é¼«Ê¬¤Î¸åÇ¤¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£¶Ó¿¥¤Î¾¾¹¾Ãæ¤ÎÆ±µéÀ¸¡¢¾±ÅÄÂ¿µÈ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×µÓËÜ¤Î¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
ÇîÂ¿ÂçµÈ¤Ï¡ÖÍè½µ¤Ï¡Ê¥È¥¤È¥µ¥ï¤¬¡ËÃçÄ¾¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¡×¤ÈÄ«¥É¥é¼õ¤±¡£²Ú´Ý¤Ï¡Öµ×¡¹¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÚÆü¤ò¤Ï¤µ¤ó¤ÇÌäÂê²ò·è¤»¤º¤Ë·îÍËÆü¤Ë¤Þ¤¿¤°¤Î¤Ï¡£¤³¤ì¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êºî²È¤ÎÀèÀ¸¤Î¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢ÂçµÈ¤â¡ÖÌÊÌ©¤Ê·×»»¤Î¤â¤È¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¤Õ¤¸¤»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡ÖÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÂçÂÎ¶âÍËÆü¤Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¥µ¥ï¤ÎÏÃ¤ÏÂ³¤¯¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£²Ú´Ý¤Ï¡Ö¤¿¤ÀÍ½¹ð¤ÇÂçÊ¬¥Ð¥ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤Õ¤¸¤»á¤Ï¡ÖÍ½¹ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£