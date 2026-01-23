「オシャレ」鈴木奈々、豪華自宅のキッチン公開！ 「モデルルームみたいに綺麗」「展示場みたい」
タレントの鈴木奈々さんは1月22日、自身のInstagramを更新。自宅の豪華なキッチンを公開しました。
【写真】鈴木奈々の“モデルルームみたい”なキッチン
コメントでは、「素敵です」「オシャレ 料理も楽しくなりますね」「モデルルームみたいに綺麗」「展示場みたい 1日に何回も掃除するのかな？」などの声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「白いキッチンがお気に入り」鈴木さんは「キッチンが綺麗だと気持ちもスッキリする」とつづり、1枚の写真を投稿。白を基調とした広々としたキッチンです。「白いキッチンがお気に入り」とのことで、「今夜はカレーライスにしようかな！」とこれからの料理予定を報告しています。
「掃除がしやすいです！」2025年11月16日の投稿でもキッチンの写真を投稿していた鈴木さん。「タカラスタンダードのキッチン」であると明かし、「かなり使いやすいです 掃除がしやすいです！」と感想をつづっています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
