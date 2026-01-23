今回の西スポWEB OTTO！のゴルフ企画は、TVQ九州放送（テレQ）の木戸優雅アナウンサーの登場です。ソフトバンクホークスの試合実況などを担当する木戸アナが、スコア70台を目指して自ら出演、企画、編集したチャンネル「局アナGOLF TV【木戸優雅】両打ちシングルへの挑戦」をお届けします。

国内最大級のゴルフ関連ポータルサイト「ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）」が運営するレッスンスクール「ゴルフテック福岡天神店」で指導を受けながら上達を目指していきます。今回は熊本県荒尾市の「九州ゴルフ倶楽部小岱山コース」の3回目です。名物コースの攻略法やゴルフ場の魅力を紹介していきます。特別ゲストとして、福岡ソフトバンクホークスの斉藤和巳2軍監督が出演。シーズンオフならではのゴルフ姿をたっぷりと見せてくれました。※木戸アナの所属は撮影当時。

■九州ゴルフ倶楽部小岱山コース

熊本県荒尾市金山丸山2001。九州自動車道の南関インターチェンジ（IC）から約17キロ。太宰府ICから約60分。0968―68―0100。