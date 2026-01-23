¡ÖºÇ¹â¤ÇºÇ¶¯¡ª¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¡õ¥¿¥Ã¥«¡¼¡ÈºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤òµåÃÄ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¸ø³«¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥Ç¥«¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ40Ç¯Ä¶¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¡¼¥Õ¡¼»á¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤È²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÈºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡É¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Õ¡¼»á¤Ï¡Ö¥¿¥Ã¥¯¡õ¥·¥ç¡¼¡×¤Èµ¤·¡¢ÀÄ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡¢Ã»¥Ñ¥ó¤ÎÂçÃ«¤ÈÇØÈÖ¹æ¡Ö23¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ´ó¤êÅº¤¦¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢Á°Æü21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤ËËÜµò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤Æ¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈµåÃÄ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤âÆ±Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢²ñ¸«¤ò½ª¤¨¤¿¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È°®¼ê¤·¡¢¥Ï¥°¤¹¤ë»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÈºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡É¤Ë¤è¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¡¢¤â¤¦¿ÈÂÎ¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤¬¥¹¥ê¥à¤Ë¸«¤¨¤ë¡Á¡×¡ÖºÇ¹â¤ÇºÇ¶¯¡ª¡×¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¡Ä¶¥Ç¥«¤¤¡×¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤¬ºÙ¤¯¸«¤¨¤ë¡¡ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥Ç¥«¤¤¤Î¤«¤ÊW¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£