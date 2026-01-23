東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値158.41　高値158.89　安値158.18

159.52　ハイブレイク
159.20　抵抗2
158.81　抵抗1
158.49　ピボット
158.10　支持1
157.78　支持2
157.39　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1755　高値1.1756　安値1.1670

1.1870　ハイブレイク
1.1813　抵抗2
1.1784　抵抗1
1.1727　ピボット
1.1698　支持1
1.1641　支持2
1.1612　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3501　高値1.3507　安値1.3402

1.3643　ハイブレイク
1.3575　抵抗2
1.3538　抵抗1
1.3470　ピボット
1.3433　支持1
1.3365　支持2
1.3328　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7890　高値0.7966　安値0.7890

0.8017　ハイブレイク
0.7991　抵抗2
0.7941　抵抗1
0.7915　ピボット
0.7865　支持1
0.7839　支持2
0.7789　ローブレイク