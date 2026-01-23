東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値158.41 高値158.89 安値158.18
159.52 ハイブレイク
159.20 抵抗2
158.81 抵抗1
158.49 ピボット
158.10 支持1
157.78 支持2
157.39 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1755 高値1.1756 安値1.1670
1.1870 ハイブレイク
1.1813 抵抗2
1.1784 抵抗1
1.1727 ピボット
1.1698 支持1
1.1641 支持2
1.1612 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3501 高値1.3507 安値1.3402
1.3643 ハイブレイク
1.3575 抵抗2
1.3538 抵抗1
1.3470 ピボット
1.3433 支持1
1.3365 支持2
1.3328 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7890 高値0.7966 安値0.7890
0.8017 ハイブレイク
0.7991 抵抗2
0.7941 抵抗1
0.7915 ピボット
0.7865 支持1
0.7839 支持2
0.7789 ローブレイク
