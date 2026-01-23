東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6840 高値0.6844 安値0.6754
0.6961 ハイブレイク
0.6903 抵抗2
0.6871 抵抗1
0.6813 ピボット
0.6781 支持1
0.6723 支持2
0.6691 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5928 高値0.5928 安値0.5835
0.6052 ハイブレイク
0.5990 抵抗2
0.5959 抵抗1
0.5897 ピボット
0.5866 支持1
0.5804 支持2
0.5773 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3786 高値1.3845 安値1.3783
1.3888 ハイブレイク
1.3867 抵抗2
1.3826 抵抗1
1.3805 ピボット
1.3764 支持1
1.3743 支持2
1.3702 ローブレイク
