東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6840　高値0.6844　安値0.6754

0.6961　ハイブレイク
0.6903　抵抗2
0.6871　抵抗1
0.6813　ピボット
0.6781　支持1
0.6723　支持2
0.6691　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5928　高値0.5928　安値0.5835

0.6052　ハイブレイク
0.5990　抵抗2
0.5959　抵抗1
0.5897　ピボット
0.5866　支持1
0.5804　支持2
0.5773　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3786　高値1.3845　安値1.3783

1.3888　ハイブレイク
1.3867　抵抗2
1.3826　抵抗1
1.3805　ピボット
1.3764　支持1
1.3743　支持2
1.3702　ローブレイク