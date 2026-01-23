ＮＹ金 時間外取引 最高値更新 トランプ態度軟化も不安残る ＮＹ金 時間外取引 最高値更新 トランプ態度軟化も不安残る

ＮＹ金 時間外取引 最高値更新 トランプ態度軟化も不安残る



東京時間08:15現在

ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝4953.30（+39.90 +0.81%）



NY金は時間外で最高値更新、銀価格も最高値をつけている。



トランプ氏がグリーンランド巡り態度を軟化したものの依然として不安が残っている。



トランプ米大統領は再び欧州を挑発、欧州が米国資産を売却すれば「大規模な報復」を行うと警告。また、グリーンランドに関して「我々は一切のコストをかけず、望むものを全て手に入れる」ともコメントしている。



EU当局者と指導者は常に報復の準備をしておく必要があるとの意見で一致。欧州はグリーンランドに関するトランプ氏の態度軟化に納得しておらず、依然として対米対策について協議しているという。

