NZドル下落、インフレ上限突破でNY終盤に4カ月ぶり高値更新　いったん調整

NZインフレ加速を受けNY終盤にNZドルは上げを拡大し、対ドルで昨年9月以来の高値を更新した。財政悪化懸念や日銀据え置き見通しを受け円売りが加速したこともあり、NZドル円はNY終盤に93.91円を付け24年7月以来高値を更新した。



今朝発表されたNZの第4四半期CPIは前年比+3.1%と24年第2四半期以来の高水準となり、NZ中銀目標範囲（1-3%）上限を上回った。インフレ伸び加速を受けNZ中銀の利下げサイクルが完全に終了したことが示唆された。



ただ、早期利上げ観測は高まっていない。NZ中銀は今年半ばまでにインフレが2%台へ低下すると見込んでいる。

