今回は、夫に弁当をおすそわけする女子社員が、本気を出してきたエピソードを紹介します。

夫の弁当箱から付箋が落ちてきて…

「私は、夫が職場に持参する弁当を毎日作っていますが、ある日夫が珍しく弁当を残して持って帰ってきたんです。夫によると、『職場の女子社員から、弁当を作りすぎたとかでおすそわけされ、それを食べたら満腹になってしまった』とのことでした。

なんとなくモヤっとしましたが、本当に弁当を作りすぎて夫にくれただけだろうしと、そんなに気にしなかったんです。ですがその日以降、その女子社員は夫に毎日のように弁当のおすそわけをしてくるようになったんです。夫も気が弱いので、断れないみたい。

それからしばらく経ち、夫の弁当箱を洗おうとすると、『いつも美味しそうに食べていただきありがとうございます』という一言メモが書かれた付箋が落ちてきたんです。きっと例の女子社員が夫の弁当箱に貼ったんでしょう。

私がその付箋を見ることを分かっていて、夫の弁当箱に貼ったに決まっています。『旦那さんは私がいただくわ……』とでも宣戦布告されているようで、怖くなりました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年2月）

▽ いくら気が弱いとはいえ、夫もなんとか弁当のおすそわけを断ってほしいものですよね。これじゃ奥さんが気の毒です……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。