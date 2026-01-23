「馬鹿らしい。厨二病か」人気占い師に“心理学マスター”長濱ねるの毒舌炸裂！＜ドラマ『おコメの女』＞

松嶋菜々子主演の社会派痛快エンタメドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』。

本作は、東京国税局・資料調査課（通称：コメ）の敏腕国税調査官である主人公・米田正子（よねだ・せいこ／松嶋菜々子）が、コメのなかにドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称：ザッコク）を創設するところからスタート。

「正しく集めて、正しく使う」を信条に、正子はザッコクの個性豊かなメンバーと悪徳脱税者たちを一刀両断していく。

1月22日（木）に放送された第3話では、心理学に詳しいザッコクのメンバー・俵優香（たわら・ゆうか／長濱ねる）が、脱税疑惑がある人気占い師を調べるため客として潜入。占い師の言葉に表面上は驚きつつ、内心では「馬鹿らしい」と痛快な毒舌を炸裂させていた。

【映像】長濱ねるが人気占い師に毒舌連発！

◆「デタラメのインチキ占い師」

第3話では、正子たちが全国に分院を展開している「Y2K美容クリニック」の脱税疑惑を調査することに。しかし、他人と馴れあうことを好まない優香はこの調査を拒否し、単独で人気占い師・神無月シェイク（淵上泰史）を調べ始める。

優香が占いサロンに客として潜り込むと、シェイクはさっそく「これは深刻だ…仕事か家庭か人間関係のこじれ。相当お辛いでしょう。心配ありません、あなたは大器晩成型、これから必ず転機がきますよ」と診断。

優香はこれに表面上は喜びつつも、心のなかでは冷静に「性別や相手の言動、外見を観察して推測するコールドリーディング。ただの心理学」と分析する。さらに、シェイクが優香の出身大学を当てても、店を完全予約制にすることで事前に情報を調べているのだろうと考え、「デタラメのインチキ占い師」と内心毒づいた。

そして、シェイクが自分には「神託眼」と呼ばれる特別な力があると言い出すと、優香は脳内で「馬鹿らしい。厨二病か」と吐き捨てた。

相手を的確に分析し、歯に衣着せぬ物言いで切り捨てていく優香のシーンは見ていて爽快な一幕となっていた。