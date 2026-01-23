２２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３０６ドル高 米欧関係の懸念後退で ２２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３０６ドル高 米欧関係の懸念後退で

２２日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３０６．７８ドル高の４万９３８４．０１ドルと続伸した。米欧関係の悪化懸念が後退するなかで、この日発表された週間の新規失業保険申請件数が市場予想を下回り、米景気の底堅さが意識された。ＮＹダウの上げ幅は一時５００ドルを超えた。



スリーエム＜MMM＞やトラベラーズ＜TRV＞、セールスフォース＜CRM＞が買われ、プロクター・アンド・ギャンブル＜PG＞やオラクル＜ORCL＞が堅調推移。アリスタ・ネットワークス＜ANET＞が値を飛ばし、スフィア・エンターテインメント＜SPHR＞やカルマン・ホールディングス＜KRMN＞が大幅高となった。一方、ホーム・デポ＜HD＞やメルク＜MRK＞が軟調。ＧＥエアロスペース＜GE＞が下値を探り、アボット・ラボラトリーズ＜ABT＞が急落した。



ナスダック総合株価指数は２１１．１９ポイント高の２万３４３６．０１と続伸した。エヌビディア＜NVDA＞やマイクロソフト＜MSFT＞、アマゾン＜AMZN＞がしっかり。テスラ＜TSLA＞とメタ・プラットフォームズ＜META＞が株価水準を大きく切り上げたほか、クリティカル・メタルズ＜CRML＞やコーヴァス・ファーマシューティカルズ＜CRVS＞が大幅高となった。半面、ブロードコム＜AVGO＞やウォルマート＜WMT＞、ラム・リサーチ＜LRCX＞が軟調。ハンチントン・バンクシェアーズ＜HBAN＞が大幅安となった。



