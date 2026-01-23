『スター・ウォーズ』の新たなオリジナルアニメーションシリーズ『Star Wars: Maul - Shadow Lord（原題）』が、『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』の邦題でディズニープラスにて4月6日に日米同時配信されることが決定。あわせて特報映像が全世界同時公開された。

本作は、『スター・ウォーズ』の悪役キャラクターのモールを主人公に描くアニメーションシリーズ。“ダース・モール”として、映画『スター・ウォーズ エピソード1／ファントム・メナス』に初登場し、邪悪なパルパティーン皇帝ことダース・シディアスに訓練された恐るべきシスの戦士は、その戦闘能力と強力なフォースで世界に衝撃を与えた。

『ファントム・メナス』のラストで、クワイ＝ガン・ジン（リーアム・ニーソン）とオビ＝ワン・ケノービ（ユアン・マクレガー）という手練れのジェダイ2人を相手に激しいライトセーバー戦を繰り広げ、クワイ＝ガンを殺すも、オビ＝ワンにその身体を真っ二つに斬られ、命を落としたと思われていたモール。しかしその後、アニメーション『スター・ウォーズ／クローン・ウォーズ』で強大なフォースにより自身の身体を再生し、誰もが予想しなかった復活を遂げ、オビ＝ワン・ケノービへの復讐を企てた。さらに映画『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』で、裏社会の犯罪組織クリムゾン・ドーンのトップに君臨する人物としてサプライズ登場を果たした。『クローン・ウォーズ』以降モールの声を演じているサム・ウィットワーは「もちろん今作でも、モールは悪役です」と断言している。

公開された特報映像には、おなじみのダブルブレードの赤いライトセーバーを携えたモールが激しい銃撃もものともせず容赦なく敵をぶった斬り、ライトセーバーをブーメランのように投げ飛ばしストームトルーパーたちを一網打尽にする迫力のアクションが次々と映し出されている。本作の舞台は『スター・ウォーズ／クローン・ウォーズ』の直後、ジェダイ・オーダーが崩壊し銀河帝国の支配が始まった暗黒の時代。師であったシス卿、ダース・シディアスに見捨てられ、帝国への復讐心に燃えるモールは、帝国の影響が及ばない惑星で自らの悪の組織を築こうと画策する。そんな中、彼は銀河の現状に絶望したひとりの若きジェダイ・パダワンと出会う。モールは自らの執念深い復讐を果たすための“弟子”として、そのパダワンを自らの陣営に引き込もうと目論むのだが……。映像では、モールが「帝国もやがては崩れ去る」と言い放つも、襲い掛かる敵に「皇帝はお前の死をお望みだ」と衝撃の宣戦布告をされる瞬間も描かれている。

本作は、4月6日より毎週2話ずつディズニープラスで配信。最終話は、世界中のファンが祝う「スター・ウォーズの日」である5月4日に配信される。

（文＝リアルサウンド編集部）