２２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５９．３６ドル（－１．２６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４９１３．４ドル（＋７５．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝９５９７．６セント（＋３７６．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１５．５０セント（＋７．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２４．００セント（＋２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６４．００セント（－０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０８．４１（－０．８１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝５９．３６ドル（－１．２６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４９１３．４ドル（＋７５．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝９５９７．６セント（＋３７６．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１５．５０セント（＋７．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２４．００セント（＋２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６４．００セント（－０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０８．４１（－０．８１）
出所：MINKABU PRESS