負けたプレーヤーの余計な一言、“女王”も思わず全力拒否！？ 敗者復活戦で惜敗したアントニー（マテンロウ）が同期芸人の嶋佐和也（ニューヨーク）にアドバイスをする場面に、“女王”こと岡本詩菜らが慌てて反応。このやりとりに視聴者から反響が集まった。

【映像】「言わないで！」美女プロも思わず“困り顔”…芸人まさかの発言

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第6回が1月17日に放送。

敗者復活戦の終盤、アントニーは1万9000点持ちの最下位という状況からスペードとハートの「K7」でオールイン。しかし相手の大家志津香にダイヤとスペードの「A7」で対抗され、さらにコミュニティーボードにクラブの「A」が出たためアントニーはここで敗退。芸人の中でも特に強いとされていた実力者が、ここで去ることになった。

残るは大家と岡本、そしてアントニーの同期の嶋佐。嶋佐に対してアントニーは「嶋佐、金言を授けていい？」と問いかけると、嶋佐も「同期だからね」と返す。「ずっとオールインした方がいい。嘘じゃない」とアドバイスをすると、岡本は「言わなくていい！そういうのは」「言わないで…」と手を振り、本気で“全力拒否”のリアクション。

さらにアントニーは「お酒飲んで全部オールイン！」「二人はお前よりうまい！それを超えられるのはオールインだけ！」と絶叫。これに岡本は苦笑い。このシーンに視聴者からは「同期の絆w」「間違いない」「確かにw」と多数のコメントが寄せられた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

