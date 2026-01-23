新潟支局長 浜田泰宏

新潟県内有数の老舗洋食店「ピーア軒」は新潟市役所から徒歩５分ほどのところにある。

１９２３年（大正１２年）の創業から１００年以上、県内外の食通をうならせてきたのが、定番メニューのタンシチューだ。

創業時から不変の製法…箸で切れるほど軟らかく

牛タンを３〜４日かけて煮込み、特製デミグラスソースを絡める。ソースは香味野菜と牛すじ、鶏ガラを８〜１０日かけてじっくり煮込みながら、何度もこすことで深みのある味と光沢が出る。創業当初から変わらない手間暇かけた製法だ。タンは箸でも簡単に切れるほど軟らかく、口にすると一瞬でとろけ、味が舌から喉に染み込んでくる。約６０グラムのタン２枚とスープ、サラダ、ライス、飲み物が付くタンシチューセットは３０００円。冷凍保存のものをオンラインで全国発送もしている。

社長の広田辰巳さん（５５）によると、牛肉が高級品だった大正期に、東京・築地に当時あった「精養軒」などで修業した創業者の間（あいだ）松太郎氏が比較的安価に手に入るタンやすじ肉などでシチューを作ったのが始まりという。「ピーア」はイタリア語で「梨（ｐｅｒｅ）」の意味。松太郎氏の実家が梨の商いをしていたことに由来する。

日米修好通商条約（１８５８年）に基づく開港５港の一つである新潟には早くから洋食文化が根付いた。店内には大正、昭和時代の店舗外観や街並みの写真が飾られ、広田さんは「新潟の洋食の歴史も知ってもらえるような味と雰囲気を守っていきたい」と話す。

こちらもオススメ…笹団子

ピーア軒から海側に１０分ほど歩くと、新潟の甘味「笹（ささ）団子」を手がける「よし仙」がある。１個１８７円。もちもちの生地に粒あんがたっぷり入っており、笹の香りが口いっぱいに広がる。夕方には学生たちが団子をほおばる姿も。古き良き新潟の路地の風景がここに残っている。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

国内外の総支局長が、日頃通っている店のおすすめメニューなど、地域の自慢の味を紹介します。

ピーア軒

新潟市中央区白山浦１の６３１の４

午前１１時半〜午後２時（ラストオーダー午後１時半）、午後５時〜１０時（同午後８時半）。日曜、祝日定休。

詳細はウェブサイトで。

笹団子「よし仙 学校町店」

新潟市中央区学校町通３の５２８

午前９時〜午後６時。日曜定休